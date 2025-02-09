В Костроме подготовят стоматологов со средним образованием

Спецнабор в костромском медицинском колледже намерены объявить в марте, не дожидаясь начала учебного года. На новое направление смогут перейти студенты с факультетов медсестер и фельдшеров. А с 1 сентября программа начнет работать в обычном формате.

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Принимать на обучение на фельдшера-стоматолога будут платно или по целевому направлению. Это даст возможность сразу направить окончившего курс специалиста именно туда, где он нужен. На северо-востоке Костромской области дефицит стоматологов больше всего в Шарье, Шарьинском районе и в Вохме. В западной и северо-западной части региона - в Солигаличском, Галичском, Буйском и Судиславском районах.

" В о з о б н о в л е н и е п о д г о т о в к и с п е ц и а л и с т о в с о с р е д н и м о б р а з о в а н и е м п о м о ж е т с о к р а т и т ь д е ф и ц и т с т о м а т о л о г о в в м е д и ц и н с к и х у ч р е ж д е н и я х р е г и о н а . К т о м у ж е с р о к о б у ч е н и я н а ф е л ь д ш е р а - с т о м а т о л о г а з а м е т н о м е н ь ш е , ч е м в в ы с ш е м у ч е б н о м з а в е д е н и и , - д в а г о д а в о с е м ь м е с я ц е в н а б а з е 1 1 к л а с с о в и т р и г о д а д е в я т ь м е с я ц е в п о с л е д е в я т о г о к л а с с а " , - о т м е т и л д и р е к т о р д е п а р т а м е н т а з д р а в о о х р а н е н и я К о с т р о м с к о й о б л а с т и Н и к о л а й Г и р и н .

Учить фельдшеров-стоматологов будут действующие врачи и преподаватели медицинского колледжа.