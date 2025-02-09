В Костроме подготовят стоматологов со средним образованием
Спецнабор в костромском медицинском колледже намерены объявить в марте, не дожидаясь начала учебного года. На новое направление смогут перейти студенты с факультетов медсестер и фельдшеров. А с 1 сентября программа начнет работать в обычном формате.
Принимать на обучение на фельдшера-стоматолога будут платно или по целевому направлению. Это даст возможность сразу направить окончившего курс специалиста именно туда, где он нужен. На северо-востоке Костромской области дефицит стоматологов больше всего в Шарье, Шарьинском районе и в Вохме. В западной и северо-западной части региона - в Солигаличском, Галичском, Буйском и Судиславском районах.
"Возобновление подготовки специалистов со средним образованием поможет сократить дефицит стоматологов в медицинских учреждениях региона. К тому же срок обучения на фельдшера-стоматолога заметно меньше, чем в высшем учебном заведении, - два года восемь месяцев на базе 11 классов и три года девять месяцев после девятого класса", - отметил директор департамента здравоохранения Костромской области Николай Гирин.
Учить фельдшеров-стоматологов будут действующие врачи и преподаватели медицинского колледжа.