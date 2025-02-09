Частную клинику проверят из-за ряда госпитализаций после ЭКО

Росздравнадзор проверит частную клинику в столице из-за госпитализаций после ЭКО
Пять женщин были срочно доставлены в инфекционное отделение после прохождения процедуры ЭКО в клинике «Я здорова» на проспекте Андропова в Москве. Об этом сообщил Вадим Кем, муж одной из пострадавших.
Мужчина сообщил, что, несмотря на все старания медицинских работников, здоровье его жены продолжает оставаться критическим. Важно отметить, что это был их повторный визит в клинику, ранее процедура прошла без осложнений.
Все они перенесли специализированное малоинвазивное вмешательство. Все после этого почувствовали ухудшение и с признаками септических осложнений были госпитализированы в две городские больницы, — рассказал он.
Кроме того, Кем упомянул, что знаком с другим случаем, когда у другой женщины проявлялись аналогичные симптомы, как у его жены, передают «Известия».
Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит качество оказания медпомощи женщинам в частной столичной клинике. По сообщениям СМИ, пациентки были госпитализированы с лихорадкой после процедуры ЭКО, — говорится в Telegram-канале Росздравнадзора.
У пациенток диагностированы лихорадка неизвестного происхождения и ангиогенный сепсис.