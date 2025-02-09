Росздравнадзор проверит частную клинику в столице из-за госпитализаций после ЭКО

Пять женщин были срочно доставлены в инфекционное отделение после прохождения процедуры ЭКО в клинике «Я здорова» на проспекте Андропова в Москве. Об этом сообщил Вадим Кем, муж одной из пострадавших.

Частную клинику проверят из-за ряда госпитализаций после ЭКО
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Мужчина сообщил, что, несмотря на все старания медицинских работников, здоровье его жены продолжает оставаться критическим. Важно отметить, что это был их повторный визит в клинику, ранее процедура прошла без осложнений.

Все они перенесли специализированное малоинвазивное вмешательство. Все после этого почувствовали ухудшение и с признаками септических осложнений были госпитализированы в две городские больницы, рассказал он.

Кроме того, Кем упомянул, что знаком с другим случаем, когда у другой женщины проявлялись аналогичные симптомы, как у его жены, передают «Известия».

Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит качество оказания медпомощи женщинам в частной столичной клинике. По сообщениям СМИ, пациентки были госпитализированы с лихорадкой после процедуры ЭКО, — говорится в Telegram-канале Росздравнадзора.

У пациенток диагностированы лихорадка неизвестного происхождения и ангиогенный сепсис.

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