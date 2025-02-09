Частную клинику проверят из-за ряда госпитализаций после ЭКО

Пять женщин были срочно доставлены в инфекционное отделение после прохождения процедуры ЭКО в клинике «Я здорова» на проспекте Андропова в Москве. Об этом сообщил Вадим Кем, муж одной из пострадавших.

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Мужчина сообщил, что, несмотря на все старания медицинских работников, здоровье его жены продолжает оставаться критическим. Важно отметить, что это был их повторный визит в клинику, ранее процедура прошла без осложнений.

В с е о н и п е р е н е с л и с п е ц и а л и з и р о в а н н о е м а л о и н в а з и в н о е в м е ш а т е л ь с т в о . В с е п о с л е э т о г о п о ч у в с т в о в а л и у х у д ш е н и е и с п р и з н а к а м и с е п т и ч е с к и х о с л о ж н е н и й б ы л и г о с п и т а л и з и р о в а н ы в д в е г о р о д с к и е б о л ь н и ц ы , — р а с с к а з а л о н .

Кроме того, Кем упомянул, что знаком с другим случаем, когда у другой женщины проявлялись аналогичные симптомы, как у его жены, передают «Известия».

Т е р р и т о р и а л ь н ы й о р г а н Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит качество оказания медпомощи женщинам в частной столичной клинике. По сообщениям СМИ, пациентки были госпитализированы с лихорадкой после процедуры ЭКО, — говорится в Telegram-канале Росздравнадзора.

У пациенток диагностированы лихорадка неизвестного происхождения и ангиогенный сепсис.