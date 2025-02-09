Как вести себя при диагнозе «рак»

Если поставлен диагноз «рак, прежде всего нужно заставить себя не паниковать и не бросаться к целителям и в сомнительные клиники. Об этом рассказал генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн, передает РИА «Новости.

По словам врача, ни в коем случае нельзя поддаваться желанию обратиться к знахарям и в клиники, обещающие быстрое исцеление.

« Э т о т о л ь к о п о т р а т и т д р а г о ц е н н о е в р е м я и л и ш и т м н о г и х в о з м о ж н о с т е й с т а н д а р т н о г о л е ч е н и я , - у б е ж д е н с п е ц и а л и с т .

В 2022 году был обновлен порядок оказания помощи взрослым при онкологических заболеваниях, где прописаны все этапы диагностики и лечения. Такой порядок включает в себя диагностику новоборазования, верификацию, направление на онкологический консилиум, участие в котором принимают онкологи, радиотерапевты, хирурги, оказание специализированной помощи и диспансерное наблюдение.

Начальные этапы пациент проходит в первичном онкологическом кабинете и центре амбулаторной онкологической помощи. Последующие исследования и лечение он должен получать в специализированном учреждении, то есть, в диспансере или федеральном центре, пояснил врач.

Ранее врач Александр Мясников рассказал, что практически все опасные заболевания развиваются незаметно, без проявления явных симптомов до тех пор, пока не достигнут запущенной стадии, что делает затруднительным их лечение. Самыми коварными заболеваниями, по мнению специалиста, являются инфаркт, инсульт, стенокардия, онкология, хроническая почечная недостаточность.