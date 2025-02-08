В Тюменской области родился ребенок с редкой генетической мутацией

В Тюменской области в 2024 году родился ребенок с редкой генетической мутацией — адреногенитальным синдромом. Его пол определить невозможно, потому что органы не соответствуют ни мужскому, ни женскому полу.

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В департаменте здравоохранения региона рассказали, что к проявлению мутации привел тот факт, что мутация была у обоих родителей. Ребенок в таком случае в будущем тоже передать ее своему ребенку, однако если у партнера мутации не будет, дети родятся здоровыми. В таких ситуациях генетики советуют парам проверить здоровье.

Есть и другие причины развития синдрома, например, генетические нарушения формирования пола, тогда внешние половые признаки не будут соответствовать хромосомам, но для постановки такого диагноза нужно время — ребенок должен быть более взрослым.

Хирург-уролог ОКБ №1 Алексей Лутков говорит, что рождение таких детей — большой стресс для родителей, и чтобы ребенок во время взросления не ощущал себя неполноценным, нужно в малом возрасте провести коррекцию.

В депздраве добавили, что такой ребенок в регионе в прошлом году родился один.

Проверять здоровье важно не только перед беременностью. Обследование на наличие онкозаболеваний в России проводится бесплатно, но многие об этом не знают.

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