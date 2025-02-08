Российские хирурги прооперировали женщину с редким синдромом Поланда

Пациентку с врожденным и редким синдром Поланда прооперировали в Нижнем Новгороде — у нее была асимметрия груди. Подробнее об этом случае рассказал представитель сферы здравоохранения Алексей Никонов.

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Такая проблема наблюдается у одного из 10–100 тысяч человек. Синдром Поланда сопровождается полным отсутствием одной из молочных желез, а вторая при этом абсолютно нормального размера.

По словам пластического хирурга Надежды Рождественской, подобная асимметрия для женщины — сильный стресс и дискомфорт. Последствия можно исправить при помощи специальной операции, в ходе которой специалисты увеличивают одну грудь имплантом, а вторую наоборот уменьшают редукционной маммопластикой.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде заработал крупнейший центр амбулаторной онкологической помощи.

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