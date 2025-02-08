Хирурги спасли руку участнику СВО

Сосудистые хирурги пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко провели реконструктивную операцию по восстановлению сосудистого пучка руки участника специальной военной операции, получившего минно-взрывное ранение. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава Пензенской области.

« С е й ч а с п а ц и е н т а ж д е т п е р и о д р е а б и л и т а ц и и . С о в р е м е н е м ф у н к ц и я к о н е ч н о с т и в о с с т а н о в и т с я п о л н о с т ь ю » , — с к а з а н о в т е к с т е .

Как пояснил заведующий отделением сосудистой хирургии пензенской облбольницы Денис Михайлов, ранее в других медицинских центрах были предприняты неоднократные попытки по восстановлению кровотока, которые не увенчались успехом.

« У м о л о д о г о ч е л о в е к а б е з д е й с т в о в а л а р а б о ч а я р у к а , т а к е щ е и ф у н к ц и и б ы л и о г р а н и ч е н ы » , — о т м е т и л в р а ч .

Он добавил, что пензенские специалисты выбрали другой подход к решению проблемы, поскольку с момента развития осложнений прошло слишком много времени.