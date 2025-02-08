Найдены добровольцы для испытания российской вакцины от рака

Добровольцы для участия в клиническом исследовании персонализированной мРНК-вакцины для лечения онкозаболеваний набраны, в скором времени начнутся испытания. Об этом сообщил ТАСС главный внештатный специалист онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.

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« О н и у ж е о п р е д е л е н ы и у ж е н а б р а н ы д о б р о в о л ь ц ы , и н а ч и н а ю т с я к л и н и ч е с к и е [ и с п ы т а н и я ] » , — с о о б щ и л К а п р и н н а в о п р о с о б о т б о р е д о б р о в о л ь ц е в д л я и с с л е д о в а н и я м Р Н К - в а к ц и н ы .

Персонализированная мРНК-вакцина для лечения онкозаболеваний разработана учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи совместно с Московским научно-исследовательским онкологическим институтом им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина. Испытания вакцины на людях могут начаться в сентябре этого года.

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Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что доклинические исследования вакцины от рака показали, что препарат подавляет развитие опухоли. Он добавил, что первыми людьми, которые получат новую вакцину от рака в рамках клинических исследований, могут быть пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких. Также ученые планируют разрабатывать модели онкологических заболеваний для создания против них персонализированных мРНК-вакцин, в том числе против рака почек, груди и поджелудочной железы.