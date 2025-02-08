Почему мужчины умирают от болезни, которую врачи давно умеют лечить

О некоторых парадоксах жизни представителей сильного пола, страдающих депрессией, мы поговорили с кандидатом медицинских наук, врачом-психотерапевтом, психиатром высшей категории МНОИ МГУ имени М.В. Ломоносова Татьяной Петиной.

По данным ВОЗ, депрессия является ведущей причиной нетрудоспособности в мире. Этим заболеванием страдают порядка 280 миллионов человек, или почти 4% жителей планеты. Ситуация еще усугубилась во время пандемии сovid-19. В 2020-2021 годах число случаев депрессии во всем мире увеличилось на 25%. Почти 18-25 % женщин и 7-12 % мужчин на планете хотя бы раз в жизни испытывали депрессивное состояние, а 6% женщин и 3% мужчин потребовалось лечение в специализированном стационаре.

В н а ш е м о б щ е с т в е , к а к и з в е с т н о , в е к а м и ф о р м и р о в а л и с ь с т е р е о т и п ы ч и с т о м у ж с к о г о п о в е д е н и я , о п и с ы в а ю щ и е м у ж ч и н к а к а к т и в н ы х , а г р е с с и в н ы х , р а ц и о н а л ь н ы х и ц е л е у с т р е м л е н н ы х п р е д с т а в и т е л е й р о д а ч е л о в е ч е с к о г о , - р а с с к а з ы в а е т Т а т ь я н а П е т и н а .

Собственно и сегодня он должен (прежде всего в глазах женщин) быть именно таким - амбициозным, напористым, уверенным в себе, склонным к приключениям и принимающим решения «на том простом основании, что я – мужчина», как любил повторять идеальный герой Гоша в оскароносной мелодраме «Москва слезам не верит».

Параллельно формировался и стереотип в отношении роли женщины – приспосабливаемой, зависимой, традиционно заботливой, избегающей конфликтов, тревожной и эмоциональной.

Не секрет, что женщины, по словам ученых, больше ориентированы на межличностные отношения, в то время как мужчины по словам тех же ученых, крайне уязвимы в отношении стрессоров, угрожающих их социально-экономическому статусу (Moller-Leimkuhler AM., 2003). Они буквально зациклены на нем - все, что этому статусу угрожает, способно ввергнуть мужчин в пучину депрессии, порой с тяжелыми, а то и непоправимыми последствиями.

Н а ф о н е м и р о в ы х п о т р я с е н и й , о б щ е й и л и ч н о й « н е о п р е д е л е н н о с т и » , к о г д а м е н я ю т с я с о ц и а л ь н ы е , т р у д о в ы е , с е м е й н ы е р о л и м у ж ч и н ы и ж е н щ и н ы , п р о и с х о д и т р а з р у ш е н и е к л а с с и ч е с к о й м у ж с к о й р о л и – з а щ и т н и к а , д о б ы т ч и к а и т . д . Э т о п р е д с к а з у е м о в ы з ы в а е т у м у ж ч и н н е г а т и в н у ю з а щ и т н у ю р е а к ц и ю , ч т о з а ч а с т у ю в ы р а ж а е т с я в з л о у п о т р е б л е н и и п с и х о а к т и в н ы м и в е щ е с т в а м и , в т о м ч и с л е а л к о г о л е м , с к л о н н о с т и к э к с т р е м а л ь н о м у п о в е д е н и ю , а г р е с с и и , - г о в о р и т Т а т ь я н а П е т и н а .

По словам нашего эксперта, неумение правильно и вовремя выражать свои эмоции, прежде всего словами, а значит, и вовремя обращаться за профессиональной помощью, когда это необходимо, - есть следствие всем известных детских установок. Ведь «большие мальчики не плачут» - разве не так когда-то говорили нам взрослые?! И часто, вырастая, такие мужчины действительно не жалуются, не говорят о том, что реально напрягает, болит и не дает спать по ночам…

Так или иначе, но поиск помощи, обращение к врачу по-прежнему не входит в число современных мужских стереотипов. И по данным статистики число мужчин и женщин, которые при депрессии обращаются за помощью к специалистам соотносится как 1 к 2.

«СП»: Татьяна Вячеславовна, в чем же все-таки заключается парадокс мужской депрессии?

- Несмотря на то, что у мужчин депрессия диагностируется почти в два раза реже, доля суицидов у мужчин, как ни печально, в 3- 10 (!) раз выше! Хотя, и это установленный факт, более 90 процентов всех суицидов связано с психическими расстройствами. В мировом же масштабе общий показатель смертности вследствие суицидов среди мужчин в 4 раза выше, чем среди женщин.

«СП»: Почему так?

- Еще в начале 21 века исследователи отмечали, что «психические или эмоциональные проблемы редко являются поводом для контакта с врачом». Однако, если смотреть на проблему с точки зрения гендерных различий, то как раз женская стратегия в сложных ситуациях заключается в том, что они ищут помощь и, как правило, ее получают, а мужчины, замыкаясь, просто умирают..

Кстати, единственная страна, в которой показатель смертности по причине суицидов выше среди женщин, чем среди мужчин – это Китай.

«СП»: Правильно ли я поняла, что суицид у мужчин почти всегда связан с депрессией?

- Да, ведь они действительно куда в меньшей степени готовы делиться своими депрессивными симптомами, говорить о своей подавленности, усталости, чувстве вины, утрате интересов, которые занимали их еще недавно. Вместо этого даже самые близкие все чаще становятся объектами агрессивного мужского поведения, откровенной вражды, которая только подогревается все более неумеренными дозами алкоголя.

К слову, знаменитая программа по профилактике суицидов, которая была проведена в 80-е годы прошлого столетия на шведском острове Готланд, также подтвердила эту связь (суицида и депрессии), и показала важность повышения уровня диагностики таких психопатологических состояний как депрессия, тревога в качестве стратегии снижения суицидального риска. В частности, в программу входило обучение врачей более эффективному распознаванию и лечению депрессии. Сообщалось, что тогда на острове Готланд обучение прошли почти 90 процентов врачей общей практики. И увеличение частоты назначения врачами антидепрессантов совпало со снижением уровня суицидов через год после обучения. А через два года после закрытия программы уровень суицидов увеличился снова.

Была даже разработана специальная шкала Готланд, которая, например, позволила определить, что среди лиц мужского пола с алкогольной зависимостью (исследование проводилось в специализированной клинике) тяжелой депрессией страдают не менее 39 процентов пациентов. А атаки внезапного гнева у мужчин с депрессией сопровождались физиологическими особенностями, весьма напоминающими панику, и также хорошо купировались правильно подобранными антидепрессантами (Fava M., Rosenbaum J.F, 1998)

С депрессивными состояниями связаны и различные сексуальные расстройства у мужчин – нарушения либидо, эякуляции, оргазма и эректильная дисфункция.

«СП»: Можете подсказать простой и эффективный тест, позволяющий предположить депрессивное расстройство у себя или у своего близкого человека?

- Как вариант посоветовала бы опросник депрессии (PHQ-9), его несложно найти в интернете. Он достаточно простой в заполнении. Интерпретация баллов в нем: общий балл -1-4-минимальная депрессия, 5-9 баллов-легкая депрессия, 10-14 баллов-умеренная депрессия, 15-19-тяжелая депрессия, 20-27-крайне тяжелая депрессия.

«СП»: Татьяна Вячеславовна, как правильно вести себя с мужчиной, который находится в депрессии? Что нужно говорить, а что – категорически нельзя? Какие советы давать?

- Во-первых, нужно дать ему выговориться, постараться выслушать, ни в коем случае не оценивая и не критикуя, не давить и не обвинять в чем-либо, показать, что вы уважаете его чувства, стараетесь его поддержать, и что особенно важно, - попытаться обсудить варианты лечения, уговорить обратиться за профессиональной медицинской помощью.

Нужно отметить, что на сегодняшний день, в ряде стран, в том числе США, есть ряд программ, направленных на поддержание мужчин, которые находятся в стрессе, они нивелируют их устоявшееся представление о том, что обращение за медицинской помощью является признаком мужской слабости, некомпетентности в широком смысле. Одна из последних таких наработок-интерактивная программа Man Therapy, которая охватывает широкий круг мужских проблем, в том числе депрессивные состояния, где мужчины могут не бояться обсуждать в некой непринужденной (и даже шутливой форме!) проблемы, касающиеся мужской депрессии. Ведь недаром говорят, что в «дом, где смеются, приходит счастье».

Большое спасибо!