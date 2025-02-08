Врач предупредил об опасности респираторно-синцитиального вируса

Врач Мясников заявил, что летальность одной из форм ОРВИ составляет 10 процентов
Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о смертельной опасности одной из форм ОРВИ. Его предостережение прозвучало в эфире телеканала "Россия 1".
Речь идет о респираторно-синцитиальном вирусе (РСВ), который, по словам Мясникова, поражает дыхательные пути, а также может вызывать кровотечение и анемию.
Наибольшую опасность РСВ представляет для маленьких детей - в первые два года жизни.
"Никто не знает об этом", - подчеркнул специалист.
Смертность среди взрослых составляет 10 процентов.
"Из 100 больных, которые попали в больницу с РСВ, 10 остаются в больнице. Их выносят через другие двери", - отметил Мясников.
Ранее инфекционист Владимир Чуланов сообщил, что в этом сезоне подъем заболеваемости гриппом начался значительно позже, чем в прошлые годы.
В основном у больных выявляют вирусы гриппа А(H1N1)pdm09 и В.
"Вклад вирусов гриппа A(H3N2) незначителен", - отметил врач.
Он напомнил, что человек с ОРВИ может заразить до 22 человек. Поэтому заболевшему лучше оставаться дома.