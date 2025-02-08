Врач предупредил об опасности респираторно-синцитиального вируса

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о смертельной опасности одной из форм ОРВИ. Его предостережение прозвучало в эфире телеканала "Россия 1".

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Речь идет о респираторно-синцитиальном вирусе (РСВ), который, по словам Мясникова, поражает дыхательные пути, а также может вызывать кровотечение и анемию.

Наибольшую опасность РСВ представляет для маленьких детей - в первые два года жизни.

" Н и к т о н е з н а е т о б э т о м " , - п о д ч е р к н у л с п е ц и а л и с т .

Смертность среди взрослых составляет 10 процентов.

" И з 1 0 0 б о л ь н ы х , к о т о р ы е п о п а л и в б о л ь н и ц у с Р С В , 1 0 о с т а ю т с я в б о л ь н и ц е . И х в ы н о с я т ч е р е з д р у г и е д в е р и " , - о т м е т и л Мясников.

Ранее инфекционист Владимир Чуланов сообщил, что в этом сезоне подъем заболеваемости гриппом начался значительно позже, чем в прошлые годы.

В основном у больных выявляют вирусы гриппа А(H1N1)pdm09 и В.

" В к л а д в и р у с о в г р и п п а A ( H 3 N 2 ) н е з н а ч и т е л е н " , - отметил врач.

Он напомнил, что человек с ОРВИ может заразить до 22 человек. Поэтому заболевшему лучше оставаться дома.