В медико-психологических центрах рассказали о работе с участниками СВО

Около 150 участников СВО, а также примерно 400 их близких обратились в кабинеты медико-психологического консультирования в Подмосковье в прошлом году, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

" В П о д м о с к о в ь е э т а р а б о т а в ы с т р о е н а . У ч а с т н и к и С В О и и х б л и з к и е м о г у т о б р а т и т ь с я в ц е н т р ы м е д и к о - п с и х о л о г и ч е с к о й п о м о щ и . И х в р е г и о н е 5 0 . З а п р о ш л ы й г о д в т а к и х ц е н т р а х б ы л а о к а з а н а п о м о щ ь п о р я д к а 1 5 0 у ч а с т н и к а м С В О и 4 0 0 ч л е н а м и х с е м е й " , - п р и в о д я т с я в с о о б щ е н и и с л о в а с п и к е р а М о с о б л д у м ы И г о р я Б р ы н ц а л о в а .

Он добавил, что психологическую помощь также можно получить в филиале фонда "Защитники Отечества".