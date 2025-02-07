В медико-психологических центрах рассказали о работе с участниками СВО

В Подмосковье в медико-психологических центрах помогли около 150 участникам СВО
Около 150 участников СВО, а также примерно 400 их близких обратились в кабинеты медико-психологического консультирования в Подмосковье в прошлом году, сообщила пресс-служба Мособлдумы.
"В Подмосковье эта работа выстроена. Участники СВО и их близкие могут обратиться в центры медико-психологической помощи. Их в регионе 50. За прошлый год в таких центрах была оказана помощь порядка 150 участникам СВО и 400 членам их семей", - приводятся в сообщении слова спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова.
Он добавил, что психологическую помощь также можно получить в филиале фонда "Защитники Отечества".
"Наши воины на фронте проходят серьезные испытания, получают ранения, и вернуться к мирной жизни бывает не просто. Нужно заново находить себя в социуме, поэтому психологическая поддержка имеет огромное значение. Она нужна и близким наших героев - много разных ситуаций, много внутренних переживаний. И хорошо, когда ими можно поделиться с профессионалом, найти в нем опору", - добавил Брынцалов.