Врачи спасли сноубордиста с разорвавшейся после падения почкой

В Башкирии спасли мужчину, который получил разрыв почки после падения на сноуборде, сообщает Минздрав республики.

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Недавно в приемное отделение Дюртюлинской больницы на скорой помощи доставили 25-летнего мужчину с сильными болями в пояснице и головокружением. Оказалось, что он пострадал во время катания на сноуборде,

Врачи выявили у пациента все признаки закрытой травмы почки, сопровождавшейся сильным кровотечением. Ситуация требовала экстренного хирургического вмешательства.

« О п е р а ц и я п р о ш л а у с п е ш н о , к р о в о т е ч е н и е б ы л о о с т а н о в л е н о . Н а д е с я т ы й д е н ь п о с л е о п е р а ц и и м у ж ч и н у в ы п и с а л и д о м о й » , — р а с с к а з а л и в б о л ь н и ц е .

Медики рекомендовали всем любителям активных видов спорта соблюдать технику безопасности и перед выходом на склон критически оценивать уровень своей физической подготовки.