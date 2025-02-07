Ортодонт предупредил, как прикус влияет на осанку

Когда речь заходит о нарушениях осанки, большинство винит в этом малоподвижный образ жизни, неправильное положение тела за компьютером или слабость мышечного корсета. Однако, по словам главного врача научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Ирины Корнилиной, одной из распространённых, но недооценённых причин проблем с осанкой является неправильный прикус.

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Когда прикус нарушен, тело стремится компенсировать этот дисбаланс, изменяя положение головы. В результате мышцы шеи и спины вынуждены работать с повышенной нагрузкой, что приводит к формированию неправильной осанки.

Ирина Корнилина отмечает, что нарушение прикуса может привести к серьёзным изменениям осанки:

Привычке выдвигать голову вперёд, создавая чрезмерную нагрузку на шею и верхний отдел позвоночника;

Сутулости — компенсаторный механизм, который помогает телу стабилизировать положение головы;

Сколиотической осанке — перекос позвоночника из-за асимметричной работы жевательных мышц.