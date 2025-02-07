Подросток ходил три месяца с пулей в руке

Врачи отделения амбулаторной хирургии Детской городской клинической больницы №8 Челябинска помогли 16-летнему подростку избавиться от инородного тела в ладони, которое опасно перемещалось в мягких тканях. На приеме мальчик с улыбкой рассказал, что уже три месяца ходит с пулей в руке.

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По его словам, во время вечера в тире с друзьями один из них случайно выстрелил ему в руку. Пуля парня не беспокоила, пока не начала двигаться. За три месяца - на четыре сантиметра, от основания пальцев к основанию ладони.

« М а л ь ч и к а э к с т р е н н о н а п р а в и л и н а с н и м к и и У З И , а п о з ж е н а о п е р а ц и ю с м е с т н о й а н е с т е з и е й . К с ч а с т ь ю , о б о ш л о с ь б е з о с л о ж н е н и й , в с е п р о ш л о у с п е ш н о , — сообщили в челябинском минздраве. — Хирурги дали ему рекомендации по восстановлению и скорейшему заживлению».

Как пояснила хирург ДГКБ №8 Тамара Королева, молодые люди часто сталкиваются с травмами во время активного отдыха. Важно помнить, что при получении повреждений не надо терпеть и откладывать визит к специалистам. Последствия могут быть очень печальными.