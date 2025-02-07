Подросток ходил три месяца с пулей в руке

Челябинские врачи достали из руки подростка пулю, с которой он проходил 3 месяца
Врачи отделения амбулаторной хирургии Детской городской клинической больницы №8 Челябинска помогли 16-летнему подростку избавиться от инородного тела в ладони, которое опасно перемещалось в мягких тканях. На приеме мальчик с улыбкой рассказал, что уже три месяца ходит с пулей в руке.
По его словам, во время вечера в тире с друзьями один из них случайно выстрелил ему в руку. Пуля парня не беспокоила, пока не начала двигаться. За три месяца - на четыре сантиметра, от основания пальцев к основанию ладони.
«Мальчика экстренно направили на снимки и УЗИ, а позже на операцию с местной анестезией. К счастью, обошлось без осложнений, все прошло успешно, — сообщили в челябинском минздраве. — Хирурги дали ему рекомендации по восстановлению и скорейшему заживлению».
Как пояснила хирург ДГКБ №8 Тамара Королева, молодые люди часто сталкиваются с травмами во время активного отдыха. Важно помнить, что при получении повреждений не надо терпеть и откладывать визит к специалистам. Последствия могут быть очень печальными.