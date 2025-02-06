Врачи извлекли катетер, застрявший рядом с сердцем пациентки

Врачи Елизаветинской больницы помогли 35-летней женщине, которую привезли из другой клиники. У пациентки рядом с сердцем застрял катетер. Чтобы избежать осложнений, операцию следовало проводить как можно скорее, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

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По данным СМИ, катер оторвался, а затем начал свое «путешествие» по верхней полой вене к сердцу женщины. Инородное тело могло вызвать желудочковую тахикардию и тромбоэмболию легочной артерии, заявили специалисты.

По словам хирургов, подобные ситуации возникают крайне редко, однако возможны. Например, два года назад в Елизаветинскую больницу обратились сразу два человека. У них обнаружили посторонние предметы в камерах сердца.

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