Врач обвинил пациента в симуляции и не заметил его смертельную болезнь

В Англии, Великобритания, врач назвал пациента с раком головного мозга симулянтом. Об этом Daily Mail рассказала дочь оклеветанного мужчины.

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По словам 37-летней Холли Роудс, странные симптомы у ее отца Стивена Блейкстона появились в октябре 2010 года. Тогда семья заметила, что он начал путать слова и не мог составить осмысленные предложения. Сам мужчина жаловался на частые головные боли.

Блейкстон обратился за диагностикой к врачу общей практики, но тот ничем ему не помог. Все симптомы медик объяснил обычным стрессом, к тому же обвинил его в симуляции.

« Я з н а ю , ч т о м о й о т е ц н е с т а л б ы з а н и м а т ь с я п о д о б н ы м » , — з а я в и л а Р о у д с .

Не поверив врачу, она отправила отца на компьютерную томографию, где обнаружилась смертельно опасная опухоль в левой части мозга пациента.

Опухоль удалили, однако рак продолжил прогрессировать. Блейкстон проходил химиотерапию и был настроен достаточно позитивно. Однако в июле 2011 года его не стало. Спустя несколько недель после возвращения из больницы он неожиданно упал в обморок. У него оторвался тромб. Врачи так и не смогли установить, что стало причиной этого — рак или химиотерапия.

« Я в с е г д а б у д у с к у ч а т ь п о е г о с м е х у » , — п р и з н а л а с ь Р о у д с .

Ранее сообщалось, что в американском штате Вашингтон сотрудники больницы случайно отключили систему жизнеобеспечения пациента без согласия семьи. Они перепутали больных и два года скрывали это от сына пострадавшего.