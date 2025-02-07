Минздрав прислушался к жалобам жителей Тамбовской области

Министерство здравоохранения России окажет поддержку в развитии системы оказания медицинской помощи в Тамбовской области. Об этом сообщил в Telegram-канале врио главы региона Евгений Первышов.
"Развитие системы здравоохранения - один из самых актуальных [вопросов] для жителей региона. Вопросы и проблемы медицины жители регулярно озвучивают и на личных приемах, и в социальных сетях. В области есть и положительные примеры, которые можно использовать шире, и то, что еще предстоит улучшить. Пригласил Михаила Альбертовича Мурашко в Тамбовскую область, обсудили детали его предстоящего визита", - написал он по итогам встречи с министром здравоохранения России Мурашко.
В пресс-службе правительства региона добавили, что развитие системы здравоохранения продолжат по новому нацпроекту "Продолжительная активная жизнь", который объединяет девять федеральных проектов. В планах на 2025 год предусмотрено строительство 10 современных медицинских объектов: фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и центров врачей общей практики (ЦВОП), контракты уже заключены. Для укрепления материально-технической базы больниц и поликлиник запланировано приобретение 38 единиц современного медицинского оборудования, а также обновление санитарного автотранспорта.
Тамбовская область активно участвовала в реализации нацпроекта "Здравоохранение", благодаря чему с 2019 по 2024 годы капитально отремонтировали 54 объекта здравоохранения, в некоторых из них работы выполнили впервые за много лет с момента постройки. Кроме того, построена новая современная поликлиника в северной части Тамбова, 15 ФАПов и три ЦВОПа, а также приобретено 795 единиц современного диагностического и лечебного оборудования.