Минздрав прислушался к жалобам жителей Тамбовской области

Министерство здравоохранения России окажет поддержку в развитии системы оказания медицинской помощи в Тамбовской области. Об этом сообщил в Telegram-канале врио главы региона Евгений Первышов.

" Р а з в и т и е с и с т е м ы з д р а в о о х р а н е н и я - о д и н и з с а м ы х а к т у а л ь н ы х [ в о п р о с о в ] д л я ж и т е л е й р е г и о н а . В о п р о с ы и п р о б л е м ы м е д и ц и н ы ж и т е л и р е г у л я р н о о з в у ч и в а ю т и н а л и ч н ы х п р и е м а х , и в с о ц и а л ь н ы х с е т я х . В о б л а с т и е с т ь и п о л о ж и т е л ь н ы е п р и м е р ы , к о т о р ы е м о ж н о и с п о л ь з о в а т ь ш и р е , и т о , ч т о е щ е п р е д с т о и т у л у ч ш и т ь . П р и г л а с и л М и х а и л а А л ь б е р т о в и ч а М у р а ш к о в Т а м б о в с к у ю о б л а с т ь , о б с у д и л и д е т а л и е г о п р е д с т о я щ е г о в и з и т а " , - н а п и с а л о н п о и т о г а м в с т р е ч и с м и н и с т р о м з д р а в о о х р а н е н и я Р о с с и и М у р а ш к о .

В пресс-службе правительства региона добавили, что развитие системы здравоохранения продолжат по новому нацпроекту "Продолжительная активная жизнь", который объединяет девять федеральных проектов. В планах на 2025 год предусмотрено строительство 10 современных медицинских объектов: фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и центров врачей общей практики (ЦВОП), контракты уже заключены. Для укрепления материально-технической базы больниц и поликлиник запланировано приобретение 38 единиц современного медицинского оборудования, а также обновление санитарного автотранспорта.

Тамбовская область активно участвовала в реализации нацпроекта "Здравоохранение", благодаря чему с 2019 по 2024 годы капитально отремонтировали 54 объекта здравоохранения, в некоторых из них работы выполнили впервые за много лет с момента постройки. Кроме того, построена новая современная поликлиника в северной части Тамбова, 15 ФАПов и три ЦВОПа, а также приобретено 795 единиц современного диагностического и лечебного оборудования.