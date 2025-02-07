В ухе ребенка проросло семечко

На Кубани у школьника в ухе нашли проросшее зерно. Пятиклассник из Армавира едва не лишился слуха из-за зёрнышка, которое проросло у него в ухе, сообщил местный портал GorodArmavir.ru. Мама мальчика рассказала, что сын пожаловался ей на то, что стал плохо слышать левым ухом. Женщина отвела ребёнка к врачу, который и нашёл там семечко дерева, которое успело пустить корни. Рассказываем, чем закончилась история.

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Что стало с мальчиком

По словам мамы мальчика, зёрнышко, которое ЛОР извлёк из уха её сына, было меньше горошины, но с довольно большим белым корешком и проклюнувшимся стебельком, написало издание.

Как семечко попало в ухо ребёнку — неизвестно.

Когда инородный предмет вытащили, к мальчику вернулся слух.

Чем опасно зерно в ухе

Растения в ухе действительно могут прорастать и вредить здоровью, подтвердила «КП-Кубань» отоларинголог Анна Румянцева.

Ущерб будет зависеть от размера слухового прохода и наличия влаги, которая и способствует прорастанию зёрнышка.

Возможные последствия:

Воспаление среднего или внутреннего уха;

Нарушение работы барабанной перепонки;

Нагноение.

Самый негативный сценарий — если росток доберётся до головного мозга, который граничит в барабанной полостью, подчеркнула врач.

Ранее отоларинголог Яна Никитина перечислила неожиданные причины ухудшения слуха.