У мужчины диагностировали аллергию на собственный оргазм

У мужчины из Израиля диагностировали редкую аллергию на собственный оргазм, пишет Daily Mail.

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22-летний житель Израиля живет с крайне редким синдромом посторгазмической болезни (POIS), который вызывает у него гриппоподобные симптомы после каждого оргазма. Это состояние, известное всего в 50 случаях по всему миру, делает невозможным для пациента вести нормальную личную жизнь.

Мужчина добавил, что испытывал усталость, слезотечение, мышечные боли и ощущение «отключения» мозга в течение нескольких часов или даже дней после оргазма. Из-за этого он долгое время страдал от депрессии и тревоги, пока не обратился к врачам после того, как узнал о возможной аллергической природе своего состояния.

Врачи предположили, что причиной POIS может быть аллергическая реакция на белки в сперме или гормональный дисбаланс. Однако тесты на аллергию на сперму у пациента оказались отрицательными. Медики считают, что его симптомы могут быть связаны с активацией тучных клеток — иммунных клеток, которые вызывают аллергические реакции, такие как головные боли, зуд и диарея.

Для лечения мужчине назначили препарат, который блокирует антитела иммуноглобулина и предотвращает аллергические реакции. Его обычно используют для лечения хронической крапивницы, астмы и других аллергий. Ранее это лекарство применялось для лечения POIS только один раз — у 33-летнего мужчины из Турции.

После семи месяцев терапии симптомы у израильского пациента полностью исчезли.