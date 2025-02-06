Кардиолог: мы активно съедаем и вдыхаем микропластик
Его частицы скапливаются в организме.
В группе риска люди, употребляющие океаническую рыбу.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал доктор медицинских наук Алексей Эрлих.
«История серьёзная. Она вполне реальная. Можно смеяться, иронизировать, а можно считать, что это серьёзно. Микро и нано пластик, как следствие нашей промышленной жизни, попадает в организм человека довольно активно. В разных местах накапливается. Например, большинство частиц микро и нано пластика сливаются в Мировой океан, их съедают рыбы, они накапливаются в рыбе. И известно, что в такой рыбе микро и нано пластика больше, чем в речной. Потом мы его вдыхаем. Опять же, микро и нано частицы, они настолько микро и нано, что они довольно легко проникают в кровоток через воздух, который мы вдыхаем. Поэтому удивляться не приходится. Мы его съедаем и вдыхаем. Логика подсказывает, что если пластиковые изделия перерабатывать более активно, чем сейчас, то вокруг нас будет пластиковых частиц меньше».
Объём частиц микропластика в мозге человека вырос на 50%. Речь идёт о наблюдениях за восемь лет. К такому выводу пришли учёные из Университета Нью-Мексико в США. Они проанализировали образцы тканей головного мозга у людей, умерших с 1997 по 2013 год, а также в 2016-м и 2024-м. Чаще всего находили фрагменты полиэтилена; на него приходится 75% всех микрочастиц.
«Концентрация в мозге обычного 45-50-летнего человека составила 4 800 микрограммов на один грамм», — сообщил соавтор исследования Мэтью Кэмпен.
Примерно столько нужно для изготовления одной пластиковой ложки.
При этом исследование показывает, что у людей с деменцией концентрация микрочастиц примерно в шесть раз выше.