Его частицы скапливаются в организме.

В группе риска люди, употребляющие океаническую рыбу.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал доктор медицинских наук Алексей Эрлих.

« И с т о р и я с е р ь ё з н а я . О н а в п о л н е р е а л ь н а я . М о ж н о с м е я т ь с я , и р о н и з и р о в а т ь , а м о ж н о с ч и т а т ь , ч т о э т о с е р ь ё з н о . М и к р о и н а н о п л а с т и к , к а к с л е д с т в и е н а ш е й п р о м ы ш л е н н о й ж и з н и , п о п а д а е т в о р г а н и з м ч е л о в е к а д о в о л ь н о а к т и в н о . В р а з н ы х м е с т а х н а к а п л и в а е т с я . Н а п р и м е р , б о л ь ш и н с т в о ч а с т и ц м и к р о и н а н о п л а с т и к а с л и в а ю т с я в М и р о в о й о к е а н , и х с ъ е д а ю т р ы б ы , о н и н а к а п л и в а ю т с я в р ы б е . И и з в е с т н о , ч т о в т а к о й р ы б е м и к р о и н а н о п л а с т и к а б о л ь ш е , ч е м в р е ч н о й . П о т о м м ы е г о в д ы х а е м . О п я т ь ж е , м и к р о и н а н о ч а с т и ц ы , о н и н а с т о л ь к о м и к р о и н а н о , ч т о о н и д о в о л ь н о л е г к о п р о н и к а ю т в к р о в о т о к ч е р е з в о з д у х , к о т о р ы й м ы в д ы х а е м . П о э т о м у у д и в л я т ь с я н е п р и х о д и т с я . М ы е г о с ъ е д а е м и в д ы х а е м . Л о г и к а п о д с к а з ы в а е т , ч т о е с л и п л а с т и к о в ы е и з д е л и я п е р е р а б а т ы в а т ь б о л е е а к т и в н о , ч е м с е й ч а с , т о в о к р у г н а с б у д е т п л а с т и к о в ы х ч а с т и ц м е н ь ш е » .

Объём частиц микропластика в мозге человека вырос на 50%. Речь идёт о наблюдениях за восемь лет. К такому выводу пришли учёные из Университета Нью-Мексико в США. Они проанализировали образцы тканей головного мозга у людей, умерших с 1997 по 2013 год, а также в 2016-м и 2024-м. Чаще всего находили фрагменты полиэтилена; на него приходится 75% всех микрочастиц.

« К о н ц е н т р а ц и я в м о з г е о б ы ч н о г о 4 5 - 5 0 - л е т н е г о ч е л о в е к а с о с т а в и л а 4 8 0 0 м и к р о г р а м м о в н а о д и н г р а м м » , — с о о б щ и л с о а в т о р и с с л е д о в а н и я М э т ь ю К э м п е н .

Примерно столько нужно для изготовления одной пластиковой ложки.

При этом исследование показывает, что у людей с деменцией концентрация микрочастиц примерно в шесть раз выше.