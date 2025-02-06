Врачи спасли ребенка, который вдохнул колпачок от ручки

Врачи в Каменске-Уральском спасли десятилетнего ребенка, который во время игры случайно вдохнул колпачок от шариковой ручки.

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"Скорая" доставила его в больницу с одышкой, кашлем и болью в горле и груди. Школьника осмотрели и направили на КТ, чтобы определить, где именно находится инородное тело - обнаружили его в правом бронхе.

Под контролем анестезиолога ребенку под наркозом выполнили бронхоскопию, в ходе которой отоларинголог при помощи щипцов вынул колпачок. На все про все ушло 25 минут и завершилось для мальчика благополучно.

Как пояснил доктор, и месяца не обходится, чтобы к ним не попал маленький пациент с инородным телом - чаще, это монетки - в пищеводе. Такие случаи не несут угрозу жизни ребенка. Другое дело, когда предмет попадает в бронхи: при плохом раскладе, это может привести к инвалидности.