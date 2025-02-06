Как спасали девочку с редкой болезнью в Челябинске

Жительница Челябинска родила ребенка-донора для того, чтобы пересадить его костный мозг своей больной дочери, но еще в ходе беременности оказалось, что показатели малыша не подходят. О том, как спасали тяжелобольную девочку, рассказала ее мама Анна в ходе пресс-конференции в издательском доме «Гранада Пресс»

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« У м о е й д о ч е р и В а л е р и и в 2 0 1 9 г о д у о б н а р у ж и л и з а б о л е в а н и е , п р и к о т о р о м н и х и м и о т е р а п и я , н и о б л у ч е н и е б ы н е п о м о г л и , т о л ь к о т р а н с п л а н т а ц и я к о с т н о г о м о з г а . Ф е д е р а л ь н ы й м о с к о в с к и й ц е н т р з а п у с т и л п о и с к д о н о р а , п р о ф е с с о р ц е н т р а н а м с о о б щ и л , ч т о м о е м у р е б е н к у о с т а л о с ь в с е г о д в а г о д а . Ч е р е з г о д б ы л н а й д е н д о н о р в Г е р м а н и и , н о т о г д а н а ч а л а с ь п а н д е м и я и г р а н и ц ы о к а з а л и с ь з а к р ы т ы , т р а н с п о р т и р о в к а с т а л а н е в о з м о ж н а . Т о г д а в р а ч о б м о л в и л с я , ч т о д о н о р а м о ж н о р о д и т ь » , — р а с с к а з а л а ч е л я б и н к а .

В это время больная девочка все чаще начал попадать в больницу, ее состояние ухудшалось. Она жила только на переливаниях крови, и если вначале ребенку переливали кровь раз в три месяца, то теперь уже раз в три дня.

« С к р е п я с е р д ц е я з а б е р е м е н е л а , н о о к а з а л о с ь , ч т о м а л ы ш н е п о д х о д и т с е с т р е в к а ч е с т в е д о н о р а к о с т н о г о м о з г а . Д о н о р а в н о в ь н а ш л и в Г е р м а н и и , и м о с к о в с к а я б о л ь н и ц а и з ы с к а л а с п о с о б т р а н с п о р т и р о в к и к о с т н о г о м о з г а . Н е с м о т р я н а п а н д е м и ю , н е м ц ы п р и в е з л и м о е й д о ч е р и б и о м а т е р и а л п р я м о к б о л ь н и ц е . К э т о м у м о м е н т у к а к р а з п р о ш л и т е д в а г о д а , о к о т о р ы х н а с п р е д у п р е ж д а л и р а н е е » , — д о б а в и л а А н н а .

Анна отметила, что за это время у ребенка развились множество осложнений, с которыми они борятся до сих пор. По ее словам, если бы донора нашли раньше, последствий долгого ожидания можно было бы избежать.

В 2024 году Челябинский онкоцентр совершил прорыв, направив десять детей на пересадку костного мозга. Это стало возможным благодаря активно пополняемому регистру доноров и накопленному опыту врачей-онкологов, однако нехватка доноров остно ощущается до сих пор.