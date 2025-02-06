Эксперты рассказали, сколько детей убивает грязный воздух в странах Азии

Более 100 детей возрастом до пяти лет ежедневно погибают в странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Виноват грязный воздух, уровень которого достигает пиковых значений каждый год с января по март - в период засух.

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Как рассказали в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), где представили новый доклад, в общей сложности 500 миллионов детей живут в странах с опасным уровнем загрязнения воздуха.

Главная причина такой статистики - использование твердого топлива в домашнем хозяйстве для приготовления пищи и обогрева. По данным регионального директора ЮНИСЕФ в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе Джуна Кунуги, слова которого приводит ТАСС, "уровень загрязнения воздуха, которым дышат дети, в то время как их тело и разум развиваются, зачастую превышает допустимую норму".

Руководитель отдела коммуникаций ЮНИСЕФ Элиан Люти также добавила, что "наибольшему негативу подвержены дети из бедных семей, которые не могут позволить купить маски, респираторы, очистители воздуха".

В докладе также сказано, что неблагоприятная экология является причиной смертей каждого четвертого ребенка в возрасте до пяти лет в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе.