Врач ответил, ждать ли раннего начала сезонной аллергии

Россиянам ответили, ждать ли раннего начала сезонной аллергии
Несмотря на аномально теплую зиму, рано говорить о преждевременном начале сезонной аллергии, заявил в беседе с NEWS.ru врач-аллерголог Владимир Болибок. По его словам, цветение деревьев, вызывающих поллиноз — сезонное заболевание, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу растений, зависит от погодных условий.
«Цветение деревьев, которое приводит к поллинозу — это природное явление, и заранее его очень сложно предсказывать. Так же, как и погоду сложно предсказывать. Например, если говорить про Подмосковье, то уже в начале февраля начинала цвести ольха, но сейчас в связи с похолоданием и выпадением снега, может быть, это цветение прекратится. А что дальше будет? Это больше к метеорологам вопрос, а не к аллергологам», — пояснил Болибок.
Специалист подчеркнул, что основные симптомы аллергии хорошо известны. По его словам, самым распространенным признаком является чихание.
«Симптомы аллергии достаточно известны, они простые. Прежде всего это чихание. Человек, когда выходит на улицу, начинает чихать, у него появляется насморк, выделяется из носа слизь. Может быть покраснение глаз, зуд в глазах, зуд в носу и самое тяжелое, что может случиться — это приступы астмы, то есть одышка», — пояснил медицинский специалист.
Ранее врач Наталья Шевчук заявила, что самыми необычными видами аллергии являются холодовая крапивница и фотодерматит. По ее словам, аллергия на металлы и ПВХ также встречается нечасто.