Врач ответил, ждать ли раннего начала сезонной аллергии

Несмотря на аномально теплую зиму, рано говорить о преждевременном начале сезонной аллергии, заявил в беседе с NEWS.ru врач-аллерголог Владимир Болибок. По его словам, цветение деревьев, вызывающих поллиноз — сезонное заболевание, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу растений, зависит от погодных условий.

© unsplash

« Ц в е т е н и е д е р е в ь е в , к о т о р о е п р и в о д и т к п о л л и н о з у — э т о п р и р о д н о е я в л е н и е , и з а р а н е е е г о о ч е н ь с л о ж н о п р е д с к а з ы в а т ь . Т а к ж е , к а к и п о г о д у с л о ж н о п р е д с к а з ы в а т ь . Н а п р и м е р , е с л и г о в о р и т ь п р о П о д м о с к о в ь е , т о у ж е в н а ч а л е ф е в р а л я н а ч и н а л а ц в е с т и о л ь х а , н о с е й ч а с в с в я з и с п о х о л о д а н и е м и в ы п а д е н и е м с н е г а , м о ж е т б ы т ь , э т о ц в е т е н и е п р е к р а т и т с я . А ч т о д а л ь ш е б у д е т ? Э т о б о л ь ш е к м е т е о р о л о г а м в о п р о с , а н е к а л л е р г о л о г а м » , — п о я с н и л Болибок.

Специалист подчеркнул, что основные симптомы аллергии хорошо известны. По его словам, самым распространенным признаком является чихание.

« С и м п т о м ы а л л е р г и и д о с т а т о ч н о и з в е с т н ы , о н и п р о с т ы е . П р е ж д е в с е г о э т о ч и х а н и е . Ч е л о в е к , к о г д а в ы х о д и т н а у л и ц у , н а ч и н а е т ч и х а т ь , у н е г о п о я в л я е т с я н а с м о р к , в ы д е л я е т с я и з н о с а с л и з ь . М о ж е т б ы т ь п о к р а с н е н и е г л а з , з у д в г л а з а х , з у д в н о с у и с а м о е т я ж е л о е , ч т о м о ж е т с л у ч и т ь с я — э т о п р и с т у п ы а с т м ы , т о е с т ь о д ы ш к а » , — п о я с н и л м е д и ц и н с к и й с п е ц и а л и с т .

Ранее врач Наталья Шевчук заявила, что самыми необычными видами аллергии являются холодовая крапивница и фотодерматит. По ее словам, аллергия на металлы и ПВХ также встречается нечасто.