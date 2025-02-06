Студентка рассказала о жизни с 40 видами аллергии

Студентка из Англии живет с 40 видами аллергии, пишет Daily Mail.

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Хлоя Рэмси, 19-летняя жительница Гэмпшира, рассказала о своей жизни с более чем 40 видами аллергий, которые превращают каждый день в борьбу. Среди них — редкая аллергия на воду, известная как аквагенная крапивница. При контакте с водой кожа Хлои покрывается зудящей сыпью, вызывающей ощущение, будто «по коже ползают муравьи».

« И н о г д а м н е х о ч е т с я с о с к о б л и т ь к о ж у н о ж о м » , — п р и з н а е т с я д е в у ш к а .

Хлоя страдает аллергиями с шестимесячного возраста, но лишь недавно ей поставили диагноз «синдром пищевой пыльцы». Это объясняет большинство ее реакций на продукты, такие как бананы, картофель, клубника, киви, желейные конфеты и даже духи. Однако аллергия на воду остается самой необычной и сложной для понимания.

« О д н а ж д ы я п о п а л а п о д д о ж д ь , о ж и д а я п о е з д а , и к т о м у в р е м е н и , к а к д о б р а л а с ь д о м о й , н е м о г л а п е р е с т а т ь ч е с а т ь с я . Я б ы л а п о х о ж а н а н а р к о м а н к у » , — в с п о м и н а е т о н а .

За свою жизнь Хлоя пережила множество опасных для жизни реакций, включая анафилактический шок, который не раз приводил ее в больницу. Чтобы контролировать аллергии, она дважды в месяц делает инъекции, но, по ее словам, они помогают лишь частично.

« Я о д н а и з т е х т р е х п р о ц е н т о в , к о м у э т о л е ч е н и е н е п р и н о с и т п о л н о г о о б л е г ч е н и я » , — г о в о р и т Р э м с и .

Несмотря на трудности, девушка старается сохранять оптимизм. Она также ведет таблицу в Excel, чтобы отслеживать свои аллергии, которые могут меняться по степени тяжести.