Daily Mail: британская студентка живет с 40 видами аллергии

Студентка из Англии живет с 40 видами аллергии, пишет Daily Mail.

Студентка рассказала о жизни с 40 видами аллергии
© Газета.Ru

Хлоя Рэмси, 19-летняя жительница Гэмпшира, рассказала о своей жизни с более чем 40 видами аллергий, которые превращают каждый день в борьбу. Среди них — редкая аллергия на воду, известная как аквагенная крапивница. При контакте с водой кожа Хлои покрывается зудящей сыпью, вызывающей ощущение, будто «по коже ползают муравьи».

«Иногда мне хочется соскоблить кожу ножом», признается девушка.

Хлоя страдает аллергиями с шестимесячного возраста, но лишь недавно ей поставили диагноз «синдром пищевой пыльцы». Это объясняет большинство ее реакций на продукты, такие как бананы, картофель, клубника, киви, желейные конфеты и даже духи. Однако аллергия на воду остается самой необычной и сложной для понимания.

«Однажды я попала под дождь, ожидая поезда, и к тому времени, как добралась домой, не могла перестать чесаться. Я была похожа на наркоманку», вспоминает она.

За свою жизнь Хлоя пережила множество опасных для жизни реакций, включая анафилактический шок, который не раз приводил ее в больницу. Чтобы контролировать аллергии, она дважды в месяц делает инъекции, но, по ее словам, они помогают лишь частично.

«Я одна из тех трех процентов, кому это лечение не приносит полного облегчения», говорит Рэмси.

Несмотря на трудности, девушка старается сохранять оптимизм. Она также ведет таблицу в Excel, чтобы отслеживать свои аллергии, которые могут меняться по степени тяжести.

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