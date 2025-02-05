Эксперт перечислил симптомы талассемии

Талассемия, или, как ее еще называют, средиземноморская анемия, — это группа заболеваний крови, которые передаются по наследству.

Талассемия наследуется по аутосомно-рецессивному типу: для того чтобы болезнь проявилась, ребенок должен получить «сломанные» гены и от отца, и от матери. В редких случаях тип наследования — аутосомно-доминантный. Для развития болезни достаточно получить один «сломанный» ген от отца или от матери, уточнила врач.

« О б ы ч н о с и м п т о м ы т а л а с с е м и и н а ч и н а ю т п р о я в л я т ь с я у д е т е й у ж е в с а м о м р а н н е м в о з р а с т е — н а ч и н а я с 6 – 1 2 м е с я ц е в . К х а р а к т е р н ы м п р и з н а к а м б о л е з н и о т н о с я т с я а н е м и я , б л е д н о с т ь и л и ж е л т у ш н о с т ь с л и з и с т ы х о б о л о ч е к , к о ж и , у в е л и ч е н н а я с е л е з е н к а , и с к р и в л е н н ы й п о з в о н о ч н и к , у т о л щ е н н а я п е р е н о с и ц а , ч е т ы р е х у г о л ь н ы й ( « б а ш е н н ы й » ) ч е р е п , д о л г о н е з а ж и в а ю щ и е я з в ы ( и з л ю б л е н н а я и х л о к а л и з а ц и я — г о л е н и ) » , — р а с с к а з а л а в р а ч - э к с п е р т О л ь г а У л а н к и н а .

Болезнь может протекать в легкой, среднетяжелой или тяжелой форме. В первом случае основными признаками болезни станут анемия и повышенная утомляемость. Во втором — умеренная анемия, увеличение селезенки, иногда — печени. При тяжелой форме талассемии человеку регулярно — один раз в месяц — будет требоваться переливание крови, обратила внимание врач.

По словам эксперта, если талассемия протекает в легкой форме, то лечение в большинстве случаев не требуется. При среднетяжелой форме могут рекомендовать переливание эритроцитов. При тяжелой форме болезни трансфузии (переливания) эритроцитов придется проводить регулярно, чтобы поддерживать гемоглобин на уровне 90–100 г/л. Наиболее радикальным методом лечения талассемии пока остается пересадка костного мозга, пишут "Известия".

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