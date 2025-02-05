Врачи спасли мужчину с 20-сантиметровым ножевым ранением живота

Ногинские врачи прооперировали мужчину с серьезной травмой живота. Об этом сообщает ГБУ «Ногинская больница» в своем Telegram-канале.

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В медучреждение 29-летний пациент обратился с проникающей травмой живота, глубина которой составила 20 сантиметров, а ширина – 15. Из-за травмы пострадавший потерял около 1,5 литра крови.

Медики прооперировали мужчину, манипуляции длились около четырех часов. Специалисты сделали резекцию тонкого кишечника и ушили толсто-кишечную артерию.

« С п у с т я д е в я т ь д н е й п о с л е о п е р а ц и и с о с т о я н и е п а ц и е н т а с т а б и л и з и р о в а л о с ь » , – п о д е л и л а с ь и с п о л н я ю щ а я о б я з а н н о с т и г л а в в р а ч а п о с т а ц и о н а р н о й р а б о т е С в е т л а н а Е р ы г и н а .

Сейчас молодой человек находится на амбулаторном лечении.

До этого в Подмосковье во время пятичасовой операции врачи спасли угодившего под поезд мужчину. Пациент поступил с переломами теменной кости черепа и повреждением крупных сосудов мозга. Медики убрали обломки кости, сделали пластику сосуда головного мозга и другие манипуляции. Мужчине предстоит длительная реабилитация.