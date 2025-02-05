Онищенко: потепление влияет на распространение в мире новых и "забытых" инфекций

Потепление климата сказывается на распространении в мире как новых инфекционных заболеваний, так и "забытых". Об этом сообщил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко.

"Безусловно, потепление климата влияет на распространение инфекции <>, [а также] появление новых инфекций, "забытых" инфекций, которые мы вроде забыли, а сейчас они снова появляются. Это фактор, объективно влияющий на структуру взаимодействия форм жизни на планете", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Он пояснил, что спрогнозировать появление новых инфекций возможно: например, наблюдение за птичьим гриппом в России ведется уже 30 лет, все случаи заболевания среди людей контролируются и изучаются.

Онищенко добавил, что если речь идет о вирусных инфекциях, то низкая температура является фактором, способствующим их распространению, так как происходит переохлаждение организма и ослабление иммунной системы.

"Если организм человека не переохлаждается, ему легче бороться с вирусными инфекциями. Теплая температура не очень комфортна для вирусов, как правило", - отметил эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что последнее десятилетие стало самым теплым во всем мире, каждый год был также теплее предыдущего.

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