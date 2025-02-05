Потепление климата сказывается на распространении в мире как новых инфекционных заболеваний, так и "забытых". Об этом сообщил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко.

" Б е з у с л о в н о , п о т е п л е н и е к л и м а т а в л и я е т н а р а с п р о с т р а н е н и е и н ф е к ц и и < … > , [ а т а к ж е ] п о я в л е н и е н о в ы х и н ф е к ц и й , " з а б ы т ы х " и н ф е к ц и й , к о т о р ы е м ы в р о д е з а б ы л и , а с е й ч а с о н и с н о в а п о я в л я ю т с я . Э т о ф а к т о р , о б ъ е к т и в н о в л и я ю щ и й н а с т р у к т у р у в з а и м о д е й с т в и я ф о р м ж и з н и н а п л а н е т е " , - с к а з а л о н н а п р е с с - к о н ф е р е н ц и и в М о с к в е .

Он пояснил, что спрогнозировать появление новых инфекций возможно: например, наблюдение за птичьим гриппом в России ведется уже 30 лет, все случаи заболевания среди людей контролируются и изучаются.

Онищенко добавил, что если речь идет о вирусных инфекциях, то низкая температура является фактором, способствующим их распространению, так как происходит переохлаждение организма и ослабление иммунной системы.

" Е с л и о р г а н и з м ч е л о в е к а н е п е р е о х л а ж д а е т с я , е м у л е г ч е б о р о т ь с я с в и р у с н ы м и и н ф е к ц и я м и . Т е п л а я т е м п е р а т у р а н е о ч е н ь к о м ф о р т н а д л я в и р у с о в , к а к п р а в и л о " , - о т м е т и л э к с п е р т .

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что последнее десятилетие стало самым теплым во всем мире, каждый год был также теплее предыдущего.