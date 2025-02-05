Как избавиться от тяжести и вздутия: советы для здорового пищеварения

Хорошее пищеварение – основа крепкого здоровья и хорошего самочувствия. Оно влияет не только на усвоение питательных веществ, но и на энергию, настроение и даже состояние кожи. Если пищеварительная система работает без сбоев, организм получает максимум пользы из еды, а неприятные ощущения вроде тяжести, вздутия и дискомфорта не беспокоят.

Улучшить пищеварение можно с помощью простых привычек – попробуйте добавить их в свой распорядок дня.

Стакан теплой воды с утра

Начать день с теплой воды – полезный ритуал для пищеварения. Вода мягко пробуждает желудочно-кишечный тракт. Особенно полезно выпивать стакан воды за 20–30 минут до завтрака, чтобы активизировать выработку ферментов и улучшить работу желудка.

Тщательное пережевывание пищи

Чем лучше пережеванная пища, тем легче её переварить. Долгое жевание позволяет ферментам слюны начать процесс расщепления углеводов ещё во рту, снижая нагрузку на желудок и кишечник. К тому же, тщательное жевание помогает избежать переедания – организм успевает вовремя подать сигнал о насыщении.

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Горькие продукты для активного пищеварения

Горькие продукты, такие как руккола, цикорий, грейпфрут и куркума, стимулируют выработку желудочного сока и желчи, улучшая переваривание пищи. Они помогают расщеплять жиры, снижать вздутие и поддерживать микрофлору кишечника.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.