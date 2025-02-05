Врачи спасли 34-летнего мужчину с гигантским тромбом в шее

Врачи Долгопрудненской больницы спасли 34-летнего мужчину, у которого сосуды от плеча до шеи закупорил гигантский тромб. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Пациент при поступлении в медицинское учреждение жаловался на полное онемение левой руки, боль в области плеча и шеи, слабость, «вспышки в глазах».

Во время диагностики медики установили, что в части сосудов у мужчины полностью отсутствует кровоток.

« П р и ч и н о й а р т е р и а л ь н о г о т р о м б о з а о к а з а л с я о г р о м н ы й 2 5 - с а н т и м е т р о в ы й с г у с т о к т р о м б о л и т и ч е с к о й м а с с ы , з а к у п о р и в ш и й с о с у д ы о т п л е ч а д о ш е и . < … > В х о д е 1 , 5 - ч а с о в о й о п е р а ц и и м ы у д а л и л и т р о м б с п о м о щ ь ю с п е ц и а л ь н о г о б а л л о н а , к о т о р ы й , р а с п р а в и в ш и с ь , к о н т р о л и р у е м о п р о д в и н у л с г у с т о к д а л е е п о с о с у д у к р а з р е з у в р а й о н е л о к т е в о г о с г и б а . Т а м м ы з а ц е п и л и е г о с п е ц и а л ь н ы м к р ю ч к о м и б л а г о п о л у ч н о и з в л е к л и » , — п о д е л и л с я с о с у д и с т ы й х и р у р г б о л ь н и ц ы М и х а и л П ы р л я .

Врач отметил, что в случае бездействия мужчина мог лишиться конечности. А в случае попадания части тромба в мозг последствия могли быть непоправимыми.

По словам медиков, подобная патология обычно возникает у людей пожилого возраста. Ее причиной хирург назвал генетические особенности, неправильное питание, нарушение метаболизма и избыточную массу тела.