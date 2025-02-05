Турист привез из отпуска подкожного паразита

Из отпуска в Таиланде турист привез подкожного паразита
Отдых туриста из Читы в Таиланде оказался испорчен паразитом. По возвращении на родину мужчина стал жаловаться на зуд и сыпь. А когда обратился к врачу, выяснилось, что под кожей у него поселилась личинка нематоды Larva migrans, которая обычно паразитирует на собаках.
«Мужчина отдыхал на пляже, лежал на песке. Личинки нематод попадают в песок или землю, после чего естественным образом разносятся по местности. При контакте с кожей они проникают под нее, создавая дискомфорт. Сыпь сопровождается сильным зудом, чаще всего поражаются нижние конечности», – сказал главврач краевой клинической инфекционной больницы Забайкалья Сергей Лукьянов. К сожалению, он не уточнил, на каком конкретно курорте и пляже это произошло.
Лукьянов также отметил, что время от времени медикам приходится лечить болезни, которые привозят туристы из стран Юго-Восточной Азии. В частности, в прошлом году было несколько случаев заражения лихорадкой денге – жители Читы подхватили эту инфекцию, которая разносится комарами, в Таиланде. Иногда происходят шокирующие случаи: «В прошлом году в Ангарске подросток погиб от редкого заболевания — мелиоидоза. Его переносят в том числе слоны. Ребенок заразился в Таиланде».
Медики напоминают туристам о симптомах, которые могут быть признаками инфекционного заражения. Среди них – температура тела выше 38,5 °C, затруднение дыхания, спутанность сознания, поражения кожи.
«Перед путешествием необходимо проконсультироваться со специалистом о том, какие прививки важно поставить и чего опасаться», – добавил Сергей Лукьянов.
Ранее TourDom.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайной ситуацией международного значения распространение оспы обезьян. Эта информация взбудоражила туристов, породив множество мифов.