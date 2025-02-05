Турист привез из отпуска подкожного паразита

Отдых туриста из Читы в Таиланде оказался испорчен паразитом. По возвращении на родину мужчина стал жаловаться на зуд и сыпь. А когда обратился к врачу, выяснилось, что под кожей у него поселилась личинка нематоды Larva migrans, которая обычно паразитирует на собаках.

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« М у ж ч и н а о т д ы х а л н а п л я ж е , л е ж а л н а п е с к е . Л и ч и н к и н е м а т о д п о п а д а ю т в п е с о к и л и з е м л ю , п о с л е ч е г о е с т е с т в е н н ы м о б р а з о м р а з н о с я т с я п о м е с т н о с т и . П р и к о н т а к т е с к о ж е й о н и п р о н и к а ю т п о д н е е , с о з д а в а я д и с к о м ф о р т . С ы п ь с о п р о в о ж д а е т с я с и л ь н ы м з у д о м , ч а щ е в с е г о п о р а ж а ю т с я н и ж н и е к о н е ч н о с т и » , – с к а з а л г л а в в р а ч к р а е в о й к л и н и ч е с к о й и н ф е к ц и о н н о й б о л ь н и ц ы З а б а й к а л ь я С е р г е й Л у к ь я н о в . К с о ж а л е н и ю , о н н е у т о ч н и л , н а к а к о м к о н к р е т н о к у р о р т е и п л я ж е э т о п р о и з о ш л о .

Лукьянов также отметил, что время от времени медикам приходится лечить болезни, которые привозят туристы из стран Юго-Восточной Азии. В частности, в прошлом году было несколько случаев заражения лихорадкой денге – жители Читы подхватили эту инфекцию, которая разносится комарами, в Таиланде. Иногда происходят шокирующие случаи: «В прошлом году в Ангарске подросток погиб от редкого заболевания — мелиоидоза. Его переносят в том числе слоны. Ребенок заразился в Таиланде».

Медики напоминают туристам о симптомах, которые могут быть признаками инфекционного заражения. Среди них – температура тела выше 38,5 °C, затруднение дыхания, спутанность сознания, поражения кожи.

« П е р е д п у т е ш е с т в и е м н е о б х о д и м о п р о к о н с у л ь т и р о в а т ь с я с о с п е ц и а л и с т о м о т о м , к а к и е п р и в и в к и в а ж н о п о с т а в и т ь и ч е г о о п а с а т ь с я » , – д о б а в и л С е р г е й Л у к ь я н о в .

Ранее TourDom.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайной ситуацией международного значения распространение оспы обезьян. Эта информация взбудоражила туристов, породив множество мифов.