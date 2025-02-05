Боль в ребре оказалась симптомом редкой болезни

Боль под правым ребром оказалась для жительницы Великобритании Чарли Шрагер симптомом редкой и опасной болезни. Своей историей женщина поделилась с изданием Metro.

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По словам Шрагер, боли начались в 2021 году, когда ей было 48 лет. Но тогда она вела довольно активную жизнь и просто отмахнулась от неприятных ощущений. При этом женщина отметила, что боль усиливается при употреблении алкоголя, также ее мучало сильное похмелье, даже если она выпивала мало. Вскоре к этому симптому добавилось постоянное ощущение усталости.

В начале 2022 года британка обратилась к терапевту. Некоторое время ее лечили от гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), но боль отступала лишь на время и затем возвращалась с удвоенной силой. В конце концов ощущения стали невыносимыми, у женщины началась желтуха. Ее госпитализировали и после эндоскопического исследования нашли холангиокарциному — рак желчных протоков. До этого специалисты отказывались проводить такое исследование, ссылаясь на то, что таким редким видом рака болеют только мужчины старше 65 лет.

После эндоскопической операции Шрагер стало лучше — ей разблокировали желчные протоки с помощью стента.

« П о с к о л ь к у х и р у р г и ч е с к о е в м е ш а т е л ь с т в о в н а с т о я щ е е в р е м я я в л я е т с я е д и н с т в е н н о й ф о р м о й л е ч е н и я э т о г о р а к а , а м о я о п у х о л ь б ы л а д о с т а т о ч н о м а л е н ь к о й , в и ю л е 2 0 2 2 г о д а м н е с д е л а л и р е з е к ц и ю п е ч е н и : у д а л и л и о п у х о л ь , ч а с т ь п е ч е н и , а т а к ж е ж е л ч н ы й п у з ы р ь » , — р а с с к а з а л а о н а .

В сентябре женщина прошла очередной курс химиотерапии, а в марте 2023 года рак отступил, но только чтобы вернуться снова — у Шрагер нашли вместо одной большой опухоли восемь опухолей меньшего размера, разбросанных по всей печени, что делало дальнейшую операцию невозможной. На таргетную терапию ее тело не отвечает из-за редкой генной мутации, и рак был признан неизлечимым.

« Н е с к о л ь к о д н е й н а з а д в р а ч и с к а з а л и м н е , ч т о у н и х н е т в ы б о р а и м н е н а з н а ч е н а п а л л и а т и в н а я п о м о щ ь . Н о я о т к а з ы в а ю с ь с д а в а т ь с я » , — п р и з н а л а с ь ж е н щ и н а .

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