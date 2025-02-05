Названа опасность чемпионатов по скоростному поеданию фастфуда

На днях московский ресторан разместил в соцсетях видеоролик: девушка заталкивала в себя куски огромной пиццы. Сначала "выкусила" в середине сердечко, потом принялась за остальное... Заведение обещало приз в 5 тысяч рублей каждому, кто сможет умять такую неформатную пиццу за 30 минут. Следом рекламу разместила хинкальная: опять предлагают есть на скорость хинкали за денежный приз. К чему могут привести подобные развлечения, разбиралась "РГ" - Неделя.

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Такой маркетинговый ход вовсе не ноу-хау. Подобные шоу проводились, например, в Новосибирске. На одном "чемпионате" народ также давился пиццей, нужно было съесть как можно больше кусков за пять минут. На другом конкурсе объедались бургерами - его организовал тогда еще не покинувший Россию "Макдоналдс". Кстати, организаторы такого фастфудного шоу отлично понимали, что дело вовсе не безобидное: на улице рядом с пиццерией и кафе дежурила скорая помощь. Популярны у нас и фестивали по поеданию блинов - каждый год в конце Масленичной недели такой праздник проходит в Екатеринбурге.

Мода пошла из Соединенных Штатов: там очень любят есть на скорость. Каждый год соревнуются в поедании гамбургеров, хот-догов, суши, мороженого... Трудно вообразить, какую гору еды утилизируют фавориты. Так, американец Джоуи Честнат считается лучшим в мире по версии высшей лиги едоков (MLE) (да-да, есть и такая!). В 2018 году он выиграл конкурс в 11-й раз, съев 74 хот-дога. А жительница Лас-Вегаса Мики Судо занимает первое место среди женщин, ее рекорд - 45 хот-догов - был установлен в 2012 году.

Но дело опасное. В прессу регулярно попадают случаи, когда участие в таком конкурсе оказалось смертельным. Два года назад трагедия случилась в Омске - в одном из санаториев во время праздника поедания масленичных блинов подавилась и умерла одна из участниц. Спасти ее не смогли ни врачи санатория, ни приехавшая бригада "скорой".

« ‎ Н у ж н о с к а з а т ь , ч т о л ю д и , к о т о р ы е у ч а с т в у ю т в э т и х с о р е в н о в а н и я х з а р у б е ж о м , ч а щ е в с е г о д е л а ю т э т о у ж е п р о ф е с с и о н а л ь н о . О н и т р е н и р у ю т с я , г о т о в я т с я к э т и м к о н к у р с а м . Н а п р и м е р , в ы п и в а ю т о г р о м н о е к о л и ч е с т в о в о д ы в к а ч е с т в е т р е н и р о в к и . И л и с ъ е д а ю т о г р о м н о е к о л и ч е с т в о п и щ и с п и щ е в ы м и в о л о к н а м и , н а п р и м е р к а п у с т ы , к о т о р а я п р и б о л ь ш о м о б ъ е м е с о д е р ж и т м н о г о в о д ы и н е т а к м н о г о к а л о р и й » , — р а с с к а з а л а " Р Г " - Н е д е л е в р а ч - д и е т о л о г , н а у ч н ы й с о т р у д н и к Ф И Ц п и т а н и я и б и о т е х н о л о г и и Татьяна Солнцева.

Правда, "растянуть" желудок, постоянно объедаясь, вопреки расхожему мнению, нельзя. Он растягивается из-за большого объема пищи, но когда освобождается, снова сжимается до нормального объема - это 0,5-1 литр.

« ‎ Д а ж е у л ю д е й с п о в ы ш е н н о й м а с с о й т е л а ж е л у д о к т а к о г о ж е о б ъ е м а , е с л и о н п у с т » , — о т м е т и л а д о к т о р Солнцева.

А то, что со временем человек, переедая, перестает наедаться малым количеством пищи, связано со снижением чувствительности рецепторов, "отвечающих" за появление чувства сытости.

Поэтому участие в конкурсах по поеданию фастфуда опасно не тем, что, как думают некоторые, может "лопнуть" желудок. Большинство несчастных случаев произошли потому, что человек подавился и задохнулся, так как пища попала в дыхательные пути.

« ‎ К о г д а м ы п е р е е д а е м в т а к о м э к с т р е м а л ь н о м ф о р м а т е , о р г а н и з м и с п ы т ы в а е т н е м а л о т р у д н о с т е й . С и л ь н о п е р е п о л н е н н ы й ж е л у д о к м о ж е т п о л у ч и т ь м е л к и е т р а в м ы , а в н у т р и ж и в о т а п о в ы ш а е т с я д а в л е н и е , ч т о с о з д а е т н а г р у з к у н а с е р д ц е и с о с у д ы . К р о м е т о г о , е с л и ж е л у д о к у ж е " п о д з а в я з к у " , о р г а н и з м и н о г д а р е а г и р у е т р в о т о й , и з д е с ь в о з н и к а е т о п а с н о с т ь , ч т о р в о т н ы е м а с с ы м о г у т п о п а с т ь в д ы х а т е л ь н ы е п у т и , т а к ж е п о в ы ш а е т с я р и с к р а з р ы в а п и щ е в о д а , к о т о р ы й н а з ы в а е т с я в м е д и ц и н е с и н д р о м о м М э л л о р и - В е й с а » , — п о я с н я е т с о т р у д н и к к а ф е д р ы г а с т р о э н т е р о л о г и и Ф Д П О П и р о г о в с к о г о у н и в е р с и т е т а М а р и я Ж а р о в а .

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