Названа опасность чемпионатов по скоростному поеданию фастфуда

Чем может закончиться участие в чемпионате по поеданию фастфуда на скорость
На днях московский ресторан разместил в соцсетях видеоролик: девушка заталкивала в себя куски огромной пиццы. Сначала "выкусила" в середине сердечко, потом принялась за остальное... Заведение обещало приз в 5 тысяч рублей каждому, кто сможет умять такую неформатную пиццу за 30 минут. Следом рекламу разместила хинкальная: опять предлагают есть на скорость хинкали за денежный приз. К чему могут привести подобные развлечения, разбиралась "РГ" - Неделя.
Такой маркетинговый ход вовсе не ноу-хау. Подобные шоу проводились, например, в Новосибирске. На одном "чемпионате" народ также давился пиццей, нужно было съесть как можно больше кусков за пять минут. На другом конкурсе объедались бургерами - его организовал тогда еще не покинувший Россию "Макдоналдс". Кстати, организаторы такого фастфудного шоу отлично понимали, что дело вовсе не безобидное: на улице рядом с пиццерией и кафе дежурила скорая помощь. Популярны у нас и фестивали по поеданию блинов - каждый год в конце Масленичной недели такой праздник проходит в Екатеринбурге.
Мода пошла из Соединенных Штатов: там очень любят есть на скорость. Каждый год соревнуются в поедании гамбургеров, хот-догов, суши, мороженого... Трудно вообразить, какую гору еды утилизируют фавориты. Так, американец Джоуи Честнат считается лучшим в мире по версии высшей лиги едоков (MLE) (да-да, есть и такая!). В 2018 году он выиграл конкурс в 11-й раз, съев 74 хот-дога. А жительница Лас-Вегаса Мики Судо занимает первое место среди женщин, ее рекорд - 45 хот-догов - был установлен в 2012 году.
Но дело опасное. В прессу регулярно попадают случаи, когда участие в таком конкурсе оказалось смертельным. Два года назад трагедия случилась в Омске - в одном из санаториев во время праздника поедания масленичных блинов подавилась и умерла одна из участниц. Спасти ее не смогли ни врачи санатория, ни приехавшая бригада "скорой".
«Нужно сказать, что люди, которые участвуют в этих соревнованиях за рубежом, чаще всего делают это уже профессионально. Они тренируются, готовятся к этим конкурсам. Например, выпивают огромное количество воды в качестве тренировки. Или съедают огромное количество пищи с пищевыми волокнами, например капусты, которая при большом объеме содержит много воды и не так много калорий», — рассказала "РГ" - Неделе врач-диетолог, научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева.
Правда, "растянуть" желудок, постоянно объедаясь, вопреки расхожему мнению, нельзя. Он растягивается из-за большого объема пищи, но когда освобождается, снова сжимается до нормального объема - это 0,5-1 литр.
«Даже у людей с повышенной массой тела желудок такого же объема, если он пуст», — отметила доктор Солнцева.
А то, что со временем человек, переедая, перестает наедаться малым количеством пищи, связано со снижением чувствительности рецепторов, "отвечающих" за появление чувства сытости.
Поэтому участие в конкурсах по поеданию фастфуда опасно не тем, что, как думают некоторые, может "лопнуть" желудок. Большинство несчастных случаев произошли потому, что человек подавился и задохнулся, так как пища попала в дыхательные пути.
«Когда мы переедаем в таком экстремальном формате, организм испытывает немало трудностей. Сильно переполненный желудок может получить мелкие травмы, а внутри живота повышается давление, что создает нагрузку на сердце и сосуды. Кроме того, если желудок уже "под завязку", организм иногда реагирует рвотой, и здесь возникает опасность, что рвотные массы могут попасть в дыхательные пути, также повышается риск разрыва пищевода, который называется в медицине синдромом Мэллори-Вейса», — поясняет сотрудник кафедры гастроэнтерологии ФДПО Пироговского университета Мария Жарова.
«Но даже если во время конкурса все прошло удачно, в дальнейшем такие эксперименты могут обернуться большими неприятностями. Еда начинает перевариваться еще во рту, когда пищевой комок смачивается слюной. Поэтому мы и рекомендуем есть медленно. Есть быстро, торопливо, заглатывая огромные непрожеванные куски - нефизиологично. К тому же огромное количество калорийной, жирной пищи, съеденной за раз, - это удар по ферментативной системе, по поджелудочной железе. Например, если человек съест 5-килограммовую пиццу, он поглотит сразу 12 500 ккал - чуть ли не 10-дневную норму. Так что с медицинской точки зрения от таких развлечений все же лучше отказаться», — заключила Татьяна Солнцева.