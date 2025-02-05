Девушка попала в больницу из-за привычки спать в трусах

Американку по имени Каэла госпитализировали из-за сильных болей, причиной которых стала ее привычка спать в нижнем белье. Своей историей 26-летняя девушка поделилась с изданием Metro.

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Она рассказала, как перед сном надела трусы, а проснувшись, обнаружила, что ткань сильно натянулась и порезала ей промежность. Девушка предположила, что рана заживет сама, но через несколько дней почувствовала сильное жжение и симптомы лихорадки. Врач прописал ей антибиотики, но уже через два дня боль была настолько сильной, что потребовалась госпитализация.

« Я н е м о г л а н и с и д е т ь , н и с т о я т ь , н и д а ж е л е ж а т ь . М о и м е д и н с т в е н н ы м в ы х о д о м б ы л о п о е х а т ь в б о л ь н и ц у , л е ж а н а л е в о м б о к у , — р а н а н а х о д и л а с ь с п р а в а о т в л а г а л и щ а » , — р а с с к а з ы в а е т К а э л а .

В больнице у девушки диагностировали кисту расположенной на половой губе бартолиновой железы диаметром 4,8 сантиметра, а анализ крови показал, что к кисте добавилась инфекция.

Каэла провела несколько дней в больнице, пока киста не лопнула. После этого девушка смогла нормально сидеть, стоять и лежать. Девушка добавила, что после случившегося спит исключительно без нижнего белья.

Ранее терапевт Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) Амир Хан рассказал, почему долго сидеть в туалете с телефоном не самая лучшая идея. По его словам, из-за этого человек проводит в туалете больше времени, а это, в свою очередь, грозит развитием геморроя.