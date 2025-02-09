Какие очки могут испортить ваше зрение

Неправильный выбор и использование очков может не только не улучшить, но и ухудшить зрение, вызвав дискомфорт, головные боли и даже прогрессирование глазных заболеваний. Врач-офтальмолог, офтальмохирург Кирилл Светлаков рассказал "Рамблеру", какие виды очков могут нанести вред вашим глазам, как правильно подбирать очки и что нужно учитывать, чтобы сохранить здоровье своих глаз.

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Очки с неправильной диоптрией

Это, пожалуй, самая распространенная причина ухудшения зрения при использовании очков. Очки с диоптриями, которые не соответствуют потребностям ваших глаз, могут вызывать перенапряжение глазных мышц, головные боли, головокружение, размытость зрения и даже прогрессирование близорукости или дальнозоркости. Кирилл Светлаков Врач-офтальмолог

Правильный подбор диоптрий – это сложная процедура, которая должна проводиться только квалифицированным врачом-офтальмологом. Самостоятельный подбор очков, особенно на основе ощущений или пробных линз из магазина, категорически противопоказан.

Очки с неправильным межцентровым расстоянием (РМЦ)

Межцентровое расстояние – это расстояние между центрами зрачков ваших глаз. Неправильное РМЦ в очках может привести к искажению изображения, двоению в глазах, головным болям и усталости глаз. Измерение РМЦ должно проводиться офтальмологом или оптометристом с использованием специального оборудования. Несоответствие РМЦ в очках может вызывать дискомфорт даже при правильно подобранных диоптриях. Кирилл Светлаков Врач-офтальмолог

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Очки с некачественными линзами

Качество линз напрямую влияет на четкость и комфорт зрения. Дешевые линзы из некачественного материала могут иметь неровную поверхность, искажать изображение, вызывать блики и ухудшать контрастность. Такие линзы могут создавать дополнительное напряжение для глаз, что, в свою очередь, может способствовать развитию астенопии (зрительного утомления) и ухудшению зрения. Выбирайте очки с линзами из качественных материалов, таких как поликарбонат, которые обеспечивают четкое и комфортное зрение.

Солнцезащитные очки низкого качества

Солнцезащитные очки низкого качества, с некачественными фильтрами, не обеспечивают надежную защиту глаз от вредного ультрафиолетового излучения. Более того, такие очки могут создавать дополнительную нагрузку на глаза из-за искажения изображения и ухудшения контрастности. Под воздействием яркого солнца зрачки расширяются, что увеличивает проникновение вредного ультрафиолетового излучения в глаза.

Некачественные солнцезащитные очки, в свою очередь, могут не защищать от этого излучения и наоборот, способствовать его более интенсивному проникновению. Выбирайте солнцезащитные очки с качественными линзами и надежной защитой от ультрафиолета, обращая внимание на маркировку UV 400. Кирилл Светлаков Врач-офтальмолог

Очки "с рук" или бывшие в употреблении

Использование чужих очков или очков, бывших в употреблении, может нанести серьезный вред вашему зрению. Очки подбираются индивидуально с учетом особенностей зрения каждого человека. Чужие очки могут не соответствовать вашим диоптриям, РМЦ и другим параметрам, что может привести к перенапряжению глаз, головным болям и ухудшению зрения. Кроме того, старые очки могут иметь изношенные линзы, поврежденную оправу и другие дефекты, которые могут негативно сказаться на вашем зрении.

Некачественные очки для работы за компьютером

При длительной работе за компьютером глаза испытывают значительную нагрузку. Специальные очки для работы за компьютером должны иметь определенные характеристики, такие как защита от синего света, антибликовое покрытие и правильные диоптрии. Использование обычных очков или очков с неправильными параметрами при работе за компьютером может привести к усталости глаз, головным болям, сухости и покраснению глаз, а также к ухудшению зрения. Кирилл Светлаков Врач-офтальмолог

Правильно подобранные очки, напротив, помогают улучшить зрение, снять напряжение и предотвратить прогрессирование близорукости или дальнозоркости. Очки помогают глазам правильно работать и снижают нагрузку на мышцы глаз, что предотвращает переутомление, но они должны соответствовать вашим диоптриям и показаниям, чтобы обеспечивать четкость зрения.