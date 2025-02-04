Как анализ крови спасает детей от инвалидности

В последние годы в медицине бурно развивается направление генетики. Есть возможности рано диагностировать и, главное, лечить многие наследственные болезни. Постоянно расширяется программа скрининга новорожденных - чтобы успеть "поймать" генетические недуги еще до появления симптомов и помочь ребенку, начав лечение сразу же, когда шансы на успех выше. Об этом, а также о международном сотрудничестве генетиков - почему это очень важно - мы беседуем с директором Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова, академиком РАН Сергеем Куцевым.

Сергей Иванович, ваш Центр, которому в прошлом году исполнилось 55 лет, был ведущим профильным медицинским учреждением в советское время. И остается флагманом в области диагностики, профилактики наследственных заболеваний и сейчас. Недавно вы открыли свой филиал в Узбекистане, в Ташкенте. Почему?

С е р г е й К у ц е в : И н т е р е с к м е д и ц и н с к о й г е н е т и к е о г р о м е н в о в с е х с т р а н а х . И з у ч е н и е н а с л е д с т в е н н ы х з а б о л е в а н и й , п р о ф и л а к т и к а и х в о з н и к н о в е н и я , в к л ю ч а я о б с л е д о в а н и е б у д у щ и х р о д и т е л е й , р а н н и й с к р и н и н г н о в о р о ж д е н н ы х и э ф ф е к т и в н о е л е ч е н и е - в с е э т и н а п р а в л е н и я б у р н о р а з в и в а ю т с я в о в с е м м и р е . И , к о н е ч н о , м ы п о с т о я н н о к о н т а к т и р у е м с к о л л е г а м и в с а м ы х р а з н ы х с т р а н а х , в т о м ч и с л е , п о с т с о в е т с к о г о п р о с т р а н с т в а . Н а с е л е н и е У з б е к и с т а н а - 3 6 м и л л и о н о в , к а ж д ы й г о д р о ж д а е т с я м и л л и о н д е т е й . К о н е ч н о ж е , о б с л е д о в а н и е и п о м о щ ь н о в о р о ж д е н н ы м , т е м , у к о г о м о ж е т б ы т ь к а к о е - т о н а с л е д с т в е н н о е з а б о л е в а н и е - э т о в а ж н о е н а п р а в л е н и е , к о т о р о м у в У з б е к и с т а н е , к а к и в Р о с с и и , у д е л я е т с я в н и м а н и е н а с а м о м в ы с о к о м г о с у д а р с т в е н н о м у р о в н е . С н а ч а л а у н а с в о з н и к л а и д е я п р о в е с т и м е ж д у н а р о д н ы й ф о р у м п о м е д и ц и н с к о й г е н е т и к е , п р и г л а с и т ь в е д у щ и х с п е ц и а л и с т о в и з р а з н ы х с т р а н , о б м е н я т ь с я о п ы т о м , о б с у д и т ь п о с л е д н и е н а у ч н ы е д о с т и ж е н и я . М ы с о б р а л и с ь в 2 0 2 3 г о д у , н а з в а л и н а ш у к о н ф е р е н ц и ю " С о д р у ж е с т в о б е з г р а н и ц " . В ф о р у м е п р и н я л и у ч а с т и е - о ч н о и о н л а й н - о к о л о с е м и т ы с я ч в р а ч е й и з Р о с с и и , У з б е к и с т а н а , К и р г и з и и , А з е р б а й д ж а н а , м н о г и х д р у г и х с т р а н , в к л ю ч а я д а л ь н е е з а р у б е ж ь е . М ы н а ш л и е д и н о м ы ш л е н н и к о в и п о д р у ж и л и с ь с к о л л е г а м и в т а ш к е н т с к о м И н с т и т у т е и м м у н о л о г и и и г е н о м и к и - в У з б е к и с т а н е э т о е д и н с т в е н н о е у ч р е ж д е н и е , к о т о р о е з а н и м а л о с ь г е н о м н ы м и и с с л е д о в а н и я м и и р а з в и т и е м м е д и ц и н с к о й п о м о щ и л ю д я м с н а с л е д с т в е н н ы м и з а б о л е в а н и я м и . Т а к р о д и л а с ь и д е я п о с т о я н н о г о с о т р у д н и ч е с т в а и с о з д а н и я ф и л и а л а н а ш е г о М е д и к о - г е н е т и ч е с к о г о н а у ч н о г о ц е н т р а и м е н и а к а д е м и к а Н . П . Б о ч к о в а . Э т о б ы л о е с т е с т в е н н о е р е ш е н и е . Н а ш Ц е н т р , к о т о р ы й р а н ь ш е н а з ы в а л с я И н с т и т у т м е д и ц и н с к о й г е н е т и к и , б ы л с о з д а н в 1 9 6 9 г о д у . О н з а н и м а л с я п р о б л е м а м и д и а г н о с т и к и , п р о ф и л а к т и к и и л е ч е н и я н а с л е д с т в е н н ы х з а б о л е в а н и й в о в с е х р е с п у б л и к а х С о в е т с к о г о С о ю з а . Б р и г а д ы н а ш и х в р а ч е й , у ч е н ы х в ы е з ж а л и в с ю д у : в У з б е к и с т а н , Т у р к м е н и с т а н , Т а д ж и к и с т а н , К и р г и з и ю , з а н и м а л и с ь и з у ч е н и е м э п и д е м и о л о г и и н а с л е д с т в е н н ы х з а б о л е в а н и й . Т о г д а ж е б ы л и о п и с а н ы н о в ы е б о л е з н и , о т к р ы т ы н о в ы е г е н ы . В н е к о т о р ы х а з и а т с к и х р е г и о н а х т р а д и ц и о н н о б ы л о м н о г о б л и з к о р о д с т в е н н ы х б р а к о в , и н б р и д и н г а , а э т о н а п р я м у ю в л и я е т н а з д о р о в ь е п о т о м с т в а , м ы з а н и м а л и с ь и э т о й п р о б л е м о й . К с т а т и , т о г д а в н а ш е м И н с т и т у т е у ч и л и с ь с п е ц и а л и с т ы , к о т о р ы е т е п е р ь р а з в и в а ю т г е н е т и к у в б ы в ш и х с о в е т с к и х р е с п у б л и к а х , с т а в ш и х н е з а в и с и м ы м и г о с у д а р с т в а м и . П о э т о м у , я п о в т о р ю с ь , б ы л о п р и н я т о с о в е р ш е н н о л о г и ч н о е р е ш е н и е п р о д о л ж и т ь р а з в и т и е н а у ч н о г о с о т р у д н и ч е с т в а , в т о м ч и с л е , н а б а з е с о з д а в а е м о г о ф и л и а л а . Н а м п о м о г а л и и М и н и с т е р с т в о н а у к и и в ы с ш е г о о б р а з о в а н и я Р о с с и и , и к а б и н е т м и н и с т р о в Р е с п у б л и к и У з б е к и с т а н . Т а к ж е я б л а г о д а р е н д и р е к т о р у И н с т и т у т а и м м у н о л о г и и и г е н е т и к и ч е л о в е к а А к а д е м и и н а у к р е с п у б л и к и У з б е к и с т а н , а к а д е м и к у Т а м а р е А р и п о в о й , к о т о р а я с э н т у з и а з м о м в с т р е т и л а н а ш е п р е д л о ж е н и е с о в м е с т н о й р а б о т ы в ф и л и а л е , п р е д о с т а в и л а н а м в о з м о ж н о с т ь р а б о т а т ь в м е с т е в и х з д а н и и - н а м в ы д е л и л и ц е л ы й э т а ж .

Вы планируете совместные научные проекты или это будет практическая медицина, ведь ваш Центр - ключевое учреждение в проведении диагностики редких заболеваний?

С е р г е й К у ц е в : Э т и д в а н а п р а в л е н и я в г е н е т и к е т е с н о с в я з а н ы . О ч е н ь ч а с т о и м е н н о п о м о щ ь п а ц и е н т а м с р е д к и м и , м а л о и з у ч е н н ы м и з а б о л е в а н и я м и д а е т в о з м о ж н о с т ь п р о д в и н у т ь с я в н а у ч н о м п о и с к е . М ы у ж е н а ч а л и э т у р а б о т у . В д е к а б р е 2 0 2 4 г о д а б р и г а д а н а ш и х н а у ч н ы х с о т р у д н и к о в п р и е з ж а л а в Т а ш к е н т , н а в р а ч е б н о м п р и е м е п о б ы в а л и б о л е е 7 7 п а ц и е н т о в с н а с л е д с т в е н н ы м и з а б о л е в а н и я м и .

Как в Узбекистане узнали, что появилась такая возможность обследоваться?

Сергей Куцев: Это была школа и для наших специалистов, и для узбекских коллег. Врачи приходили к нам сами и приводили своих пациентов, с диагнозами которых им трудно было разобраться.

О п ы т в р а ч е й М Г Н Ц о г р о м н ы й , в е д ь у н а с п о с т о я н н ы й п о т о к п а ц и е н т о в с о в с е й Р о с с и и , т а к ч т о н а ш а б р и г а д а з а н и м а л а с ь н е т о л ь к о к л и н и ч е с к о й р а б о т о й , н о и п р о в о д и л а с е м и н а р ы и л е к ц и и д л я к о л л е г . К с т а т и , н е о б х о д и м ы е д и а г н о с т и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я м ы в ы п о л н я л и н а м е с т е , в ф и л и а л е , п о т о м у ч т о п о з а к о н а м Р е с п у б л и к и У з б е к и с т а н ( с о б с т в е н н о , т а к и е о г р а н и ч е н и я с у щ е с т в у ю т и в Р о с с и и ) в ы в о з и т ь б и о о б р а з ц ы п а ц и е н т о в з а п р е д е л ы с т р а н ы н е л ь з я . Э т о е щ е о д н а п р и ч и н а , п о к о т о р о й н у ж н о б ы л о с о з д а в а т ь п о л н о ц е н н ы й ф и л и а л н а ш е г о Ц е н т р а .

Я выросла в Казахстане и знаю, что в странах, которые появились на постсоветском пространстве, много браков, когда, например, муж казах или узбек, а жена - русская, и наоборот. С точки зрения генетики, это хорошо? Обычно в таких смешанных семьях дети яркие, красивые…Или у них есть риски по здоровью?

С е р г е й К у ц е в : Э т о п р а в и л о н е л ь з я н а з в а т ь а б с о л ю т н ы м , н о в ц е л о м д е т и , р о ж д е н н ы е в м е ж н а ц и о н а л ь н ы х б р а к а х , и м е ю т м е н ь ш и е р и с к и н а с л е д с т в е н н ы х з а б о л е в а н и й . А в о т е с л и в с т у п а ю т в б р а к к р о в н ы е р о д с т в е н н и к и , р и с к и т о г о , ч т о у р е б е н к а б у д е т г е н е т и ч е с к а я п а т о л о г и я , в о з р а с т а ю т . И н б р и д и н г - э т о м е ж д у н а р о д н а я п р о б л е м а . Е с л и в ы д у м а е т е , ч т о у н а с в Р о с с и и е е н е т , в ы о ш и б а е т е с ь . Е с л и в з я т ь к а к и е - т о у д а л е н н ы е м е с т н о с т и , г д е п о ч т и о т с у т с т в у е т м и г р а ц и я , и к т о м у ж е б о л ь ш и н с т в о ж и т е л е й н и ч е г о н е з н а е т о с в о и х п р а д е д а х и п р а б а б у ш к а х , б л и з к о р о д с т в е н н ы е б р а к и п о н е з н а н и ю т о ж е с л у ч а ю т с я . Т а к ч т о о ч е н ь п р а в и л ь н о д е л а ю т к а в к а з с к и е н а р о д ы , о с о б е н н о , м а л о ч и с л е н н ы е , к о г д а о т с л е ж и в а ю т с в о и к о р н и , с в о и р о д ы . А д ы г о в , н а п р и м е р , в с е г о 1 0 0 т ы с я ч , а с л у ч а е в и н б р и д и н г а у н и х с о в с е м м а л о .

То есть в том, чтобы построить свое генеалогическое древо, есть и практический - медицинский смысл?

Сергей Куцев: Ну, конечно, знать своих предков - это правильно. Но с точки зрения медицины, если уровень миграции высокий, а у нас многие переезжают в другие города и регионы, то можно не опасаться вступить в брак с человеком с родственными генами. Риск очень небольшой. Но, кстати, межнациональные браки с точки зрения профилактики наследственных болезней явно выигрывают.

Сергей Иванович, сколько уже известно наследственных заболеваний - тех, что мы научились лечить? И можно ли понять, что риск велик, и каким-то образом его уменьшить?

Сергей Куцев: Сегодня мы можем лечить уже более 300 таких заболеваний. Если рождается больной ребенок, мы понимаем, что семья в зоне риска повторного случая, и мы можем применить подходы профилактики. Это позволяет технология экстракорпорального оплодотворения и преимплантационной диагностики, когда оплодотворение яйцеклетки происходит в лабораторных условиях, а после проверки отобранный здоровый эмбрион подсаживается будущей матери.

Вы говорите, что международное сотрудничество, изучение геномов популяций в разных странах очень важно. А можете привести пример, который бы это наглядно показал?

С е р г е й К у ц е в : Г е н о м к а ж д о г о ч е л о в е к а и н д и в и д у а л е н . Н о , т е м н е м е н е е , в а р и а н т ы в г е н о м е , к о т о р ы е м ы н а х о д и м , в с т р е ч а ю т с я в п о п у л я ц и и с о п р е д е л е н н о й ч а с т о т о й . Ч а с т о т а т а к и х в а р и а н т о в и с к л ю ч и т е л ь н о в а ж н а д л я м е д и ц и н с к о й р а б о т ы . П о т о м у ч т о е с л и к а к о й - т о к о н к р е т н ы й в а р и а н т р е г у л я р н о в с т р е ч а е т с я в п о п у л я ц и и , т о о н а п р и о р и н е м о ж е т б ы т ь п р и ч и н о й з а б о л е в а н и я - в е д ь в э т о м с л у ч а е б ы л о б ы б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о б о л ь н ы х . С о о т в е т с т в е н н о , е с л и к а к о й - т о в а р и а н т р е д к и й , и у э т о г о п а ц и е н т а е с т ь п р о я в л е н и я з а б о л е в а н и я , т о т у т у ж е м о ж н о п о п ы т а т ь с я у с т а н о в и т ь с в я з ь м е ж д у э т и м о б н а р у ж е н н ы м и з м е н е н и е м в г е н о м е и к л и н и ч е с к о й к а р т и н о й . П р и в е д у п р и м е р , к а к э т о р а б о т а е т н а п р а к т и к е . У н а с б ы л п а ц и е н т , р е б е н о к с э п и л е п т и ч е с к и м с и н д р о м о м , у н е г о р е г у л я р н о в о з н и к а л и с у д о р о ж н ы е п р и п а д к и . П р о в е л и и с с л е д о в а н и е г е н о м а , н а ш л и н е к о е о т к л о н е н и е о т р е ф е р е н с н ы х п о с л е д о в а т е л ь н о с т е й . Е с т е с т в е н н о , м ы п р е д п о л о ж и л и , ч т о , в о з м о ж н о , и м е н н о э т а " п о л о м к а " в г е н е , к о т о р ы й у ч а с т в у е т в р е г у л я ц и и ф у н к ц и и н е р в н о й с и с т е м ы , и я в л я е т с я п р и ч и н о й с у д о р о г . Н о г и п о т е з у н у ж н о б ы л о п о д т в е р д и т ь и л и о п р о в е р г н у т ь . И п о м о г л и н а м н а ш и к и т а й с к и е к о л л е г и , у к о т о р ы х н а т о т м о м е н т у ж е б ы л а с о б р а н а б о л ь ш а я б а з а д а н н ы х о г е н о м е . М ы п о и н т е р е с о в а л и с ь , к а к ч а с т о о н и в с т р е ч а ю т и м е н н о э т о т в а р и а н т о т к л о н е н и я . Н а м о т в е т и л и , ч т о ч а с т о т а 1 % , т о е с т ь у о д н о г о и з 1 0 0 к и т а й ц е в и л и , е с л и п е р е с ч и т а т ь н а в с е 1 , 5 - м и л л и а р д н о е н а с е л е н и е К и т а я , т а к о й в а р и а н т в г е н о м е и м е е т 1 5 0 м л н . ч е л о в е к . Н о м ы ж е п о н и м а е м , ч т о т а к о г о к о л и ч е с т в а п а ц и е н т о в с с у д о р о ж н ы м с и н д р о м о м в К и т а е н е т . З н а ч и т , в ы в о д п р о с т о й : э т о т г е н е т и ч е с к и й в а р и а н т , н а к о т о р ы й м ы о б р а т и л и в н и м а н и е у н а ш е г о п а ц и е н т а , б ы л в а р и а н т о м н о р м ы . М ы п о н я л и , ч т о п р и ч и н у з а б о л е в а н и я н а д о и с к а т ь в д р у г о м . В о т п о ч е м у м ы д о л ж н ы д е л и т ь с я в с е м и д а н н ы м и , к о т о р ы е п о л у ч а е м , г д е б ы м ы н и р а б о т а л и - в У з б е к и с т а н е , в Р о с с и и , в Б е л о р у с с и и , с к о т о р о й м ы т о ж е а к т и в н о р а з в и в а е м с о т р у д н и ч е с т в о . Г е н е т и к а - н а у к а и н т е р н а ц и о н а л ь н а я , н и ч е г о д р у г о г о з д е с ь н е м о ж е т б ы т ь . К а ж д ы й в а р и а н т , н а й д е н н ы й н а м и , м о ж е т б ы т ь и н т е р е с е н , и н ф о р м а ц и я о н е м м о ж е т о к а з а т ь с я в о с т р е б о в а н н о й в И с л а н д и и , в Ю ж н о й А м е р и к е , в А в с т р а л и и и л и е щ е г д е - т о .

В России в последние годы была расширена программа неонатального скрининга - сейчас всех новорожденных проверяют на 36 наследственных заболевания (а раньше их было только пять). Для этого в стране была, по сути, выстроена отдельная служба: взять у каждого малыша кровь на анализ (где бы он ни родился), отправить в специальную лабораторию (потому что это не банальные, а сложные тесты), потом, если будет установлено заболевание - ваш Центр выполняет контрольные исследования для подтверждения диагноза. И затем ребенок получает помощь, чаще всего, очень дорогую, потому что препараты для лечения орфанных заболеваний могут стоить многие десятки миллионов рублей. Эта программа будет развиваться?

С е р г е й К у ц е в : К о н е ч н о , о н а д о л ж н а р а з в и в а т ь с я . Н а н е е в ы д е л я е т с я с е й ч а с о к о л о д в у х м и л л и а р д о в р у б л е й в г о д . Э т о д л я т о г о , ч т о б ы о б с л е д о в а т ь в с е х н о в о р о ж д е н н ы х и в ы я в и т ь т е х , к о м у м о ж н о п о м о ч ь . Е щ е о к о л о 2 0 0 м и л л и а р д о в - э т о с р е д с т в а н а л е ч е н и е , н а з а к у п к у л е к а р с т в , к о т о р у ю п р о в о д и т ф о н д " К р у г д о б р а " . О г р о м н ы е д е н ь г и ! П р и э т о м н а д о п о н и м а т ь : б е з с к р и н и н г а м ы э т и х д е т е й в ы я в и м у ж е н а т о й с т а д и и , к о г д а н и ч е г о н е л ь з я с д е л а т ь , н е л ь з я в ы л е ч и т ь . М ы п о л у ч и м т я ж е л о б о л ь н о г о р е б е н к а , и н в а л и д а , к о т о р ы й б у д е т т р е б о в а т ь п о с т о я н н о г о у х о д а , с о ц и а л ь н о й п о м о щ и и т а к д а л е е . Н а м н о г о э ф ф е к т и в н е е у с т а н а в л и в а т ь д и а г н о з н а д о к л и н и ч е с к о й с т а д и и , к о г д а г е н е т и ч е с к а я п о л о м к а е щ е н е р а з р у ш и л а о р г а н и з м р е б е н к а , и н а ч и н а т ь л е ч и т ь с р а з у . С е й ч а с с о т н и , т ы с я ч и д е т е й п о л у ч а ю т т а к о е л е ч е н и е , с п а с а ю щ е е о т и н в а л и д н о с т и , б л а г о д а р я т о м у , ч т о с к р и н и н г р а с ш и р е н д о 3 6 з а б о л е в а н и й . Н о э т о т о л ь к о т е б о л е з н и , к о т о р ы е м ы и з у ч и л и и з н а е м . О р ф а н н ы х з а б о л е в а н и й н а м н о г о б о л ь ш е . Е с т ь , н а п р и м е р , ц е л а я г р у п п а л и з о с о м н ы х б о л е з н е й н а к о п л е н и я : б о л е з н ь Г о ш е , р а з н ы е т и п ы м у к о п о л и с а х а р и д о з о в , н е й р о н а л ь н ы й ц е р о и д н ы й л и п о ф у с ц и н о з . В с е о н и с е г о д н я н е в х о д я т в с к р и н и н г и д и а г н о с т и р у ю т с я у ж е к о г д а у р е б е н к а п о я в л я ю т с я к л и н и ч е с к и е с и м п т о м ы . И , к а к п р а в и л о , н а п о с т а н о в к у д и а г н о з а у х о д и т м н о г о в р е м е н и . Т а к и е д е т и т о ж е п о л у ч а ю т д о р о г о с т о я щ е е л е ч е н и е . Н а с к о л ь к о б ы л о б ы л у ч ш е , е с л и б ы м ы н а ч и н а л и т е р а п и ю р а н ь ш е , д о п о я в л е н и я п р и з н а к о в б о л е з н и . Т а к а я в о з м о ж н о с т ь е с т ь : у ж е р а з р а б о т а н ы т е с т - с и с т е м ы , р а б о т а ю т с о з д а н н ы е н а м и 1 0 р е г и о н а л ь н ы х ц е н т р о в р а с ш и р е н н о г о с к р и н и н г а . Т о е с т ь в с к р и н и н г м о ж н о в к л ю ч и т ь н о в ы е з а б о л е в а н и я . Д о п о л н и т е л ь н ы х д е н е ж н ы х в л о ж е н и й э т о н е п о т р е б у е т . П о э т о м у б у д е м н а д е я т ь с я , ч т о т а к и е р е ш е н и я б у д у т п р и н я т ы .

Еще вопрос о стоимости лечения. Сейчас сразу несколько наших ведущих фармкомпаний заявляют, что разрабатывают и выводят на рынок орфанные препараты. В частности, проводятся клинические испытания инъекционного препарата для лечения СМА. Но мы знаем, что это очень сложные, высокотехнологичные и очень дорогие препараты. Наша фарма действительно научилась делать качественные лекарства?