Врачи спасли ребенка с палочкой от леденца в желудке

В Краснодарском крае врачи достали из желудка ребенка палочку от леденца, которую девочка случайно проглотила. Об этом сообщает портал «Кубанские новости».

Ребенок был доставлен в городскую больницу Новороссийска с жалобами на затрудненное дыхание. В ходе обследования врачи обнаружили в желудке трехлетней девочки инородное тело, выяснилось, что она случайно проглотила палочку от чупа-чупса.

« С л о ж н о с т ь о п е р а ц и и з а к л ю ч а л а с ь в т о м , ч т о л ю б о е н е о с т о р о ж н о е д е й с т в и е п р и и з в л е ч е н и и и н о р о д н о г о п р е д м е т а м о г л о п о в р е д и т ь с т е н к и ж е л у д к а . И с п о л ь з у я с п е ц и а л ь н о е п р и с п о с о б л е н и е в в и д е « к о р з и н к и » , м е д и к и с м о г л и з а х в а т и т ь и и з в л е ч ь п а л о ч к у о т ч у п а - ч у п с а в с т р о г о в е р т и к а л ь н о м п о л о ж е н и и , ч т о б ы л о к р и т и ч е с к и в а ж н о д л я у с п е х а п р о ц е д у р ы » , — р а с с к а з а л з а в е д у ю щ и й э н д о с к о п и ч е с к и м о т д е л е н и е м Д а в и д Ш а г и н я н .

Инородный предмет удалось успешно извлечь, девочка уже выписана на амбулаторное лечение.