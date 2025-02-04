Врачи спасли пенсионерку с куриной костью в бронхах

В Подмосковье 76-летняя пенсионерка несколько месяцев кашляла и не обращалась за помощью. За это время у нее развился гнойный бронхит и пневмония. Причину воспаления нашли врачи Мытищинской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Пациентку привезли в медицинское учреждение с жалобами на кашель, затрудненное дыхание и боль в грудной клетке с правой стороны. Она пояснила, что симптомы сохраняются уже на протяжении трех месяцев. Все это время пенсионерка думала, что у нее обычный бронхит и занималась самолечением.

Медики провели обследование и обнаружили в бронхах женщины инородное тело.

« С п о м о щ ь ю б р о н х о с к о п а м ы о б с л е д о в а л и д ы х а т е л ь н ы е п у т и п а ц и е н т к и и с р а з у ж е п р о в е л и м а л о и н в а з и в н у ю о п е р а ц и ю п о и з в л е ч е н и ю и н о р о д н о г о п р е д м е т а . И м о к а з а л а с ь к у р и н а я к о с т о ч к а р а з м е р о м 1 , 5 с м . И з - з а д л и т е л ь н о г о н а х о ж д е н и я в о р г а н и з м е о н а п о к р ы л а с ь г р а н у л я ц и о н н о й т к а н ь ю и п р а к т и ч е с к и в р о с л а в с т е н к у б р о н х а , п о л н о с т ь ю п е р е к р ы в е г о п р о с в е т » , — р а с с к а з а л э н д о с к о п и с т М а к с и м Щ и п а ч е в , д о б а в и в , ч т о к а к с л е д с т в и е у п а ц и е н т к и р а з в и л и с ь г н о й н ы й б р о н х и т и п н е в м о н и я .

После манипуляции пациентку перевели в другое отделение больницы, где она продолжила лечение.