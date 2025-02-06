Собянин рассказал, как врачи столицы повышают свою квалификацию

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал москвичам о том, как столичные врачи повышают свою квалификацию.

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Он отметил, что на данный момент медицина современности развивается как никогда быстро. В новом веке появилось оборудование, цифровые сервисы, методики лечения, препараты, этот список только продолжает пополняться.

Глава города напомнил, что в 2021 году в столице открыли Кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы, который стал единой точкой входа в медицину столицы для всех врачей.

На территории центра производится независимая оценка профессиональных навыков медицинских работников, которые осуществляют свою деятельность в столичных больницах. В это число входят специалисты, претендующие на получение статуса «Московский врач».

Также в этой организации многие московские врачи проходят повышение квалификации.

Центр оснащен более чем 1,1 тысячи единиц высокотехнологичного симуляционного и медицинского оборудования. На 31 симуляционной станции врачи разных специальностей ежедневно совершенствуют практические навыки, рассказал мэр в своем блоге.

Ранее он также отметил, что общее число нейрохирургических операций за пять лет выросло в столице почти на треть. Врачам предоставили доступ к интраоперационным компьютерным и магнитно-резонансным томографам, а также навигационным станциям, 3D-микроскопам, рентгенологическим установкам и другой технике.