В онкоцентрах Москвы откроют кардиоонкологические кабинеты

Кабинеты со специалистами в области кардиоонкологии планируется открыть во всех центрах онкологической помощи Москвы. Об этом в интервью ТАСС сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

" Х и м и о т е р а п и я м о ж е т о к а з а т ь с е р ь е з н о е в о з д е й с т в и е н а р а б о т у с е р д ц а , в а ж н о т о ч н о о ц е н и т ь р и с к и п о т е н ц и а л ь н ы х о с л о ж н е н и й и м и н и м и з и р о в а т ь н е г а т и в н о е в о з д е й с т в и е н а с е р д е ч н о - с о с у д и с т у ю с и с т е м у . Д л я к а ж д о г о п а ц и е н т а с р и с к о м к а р д и о л о г и ч е с к и х о с л о ж н е н и й о п р е д е л я е т с я и н д и в и д у а л ь н а я т а к т и к а л е ч е н и я . М ы п л а н и р у е м р а с ш и р и т ь э т о т п р о е к т и з а п у с т и т ь н а б а з е в с е х ц е н т р о в а м б у л а т о р н о й о н к о п о м о щ и р а б о т у с п е ц и а л ь н ы х к а б и н е т о в , г д е б у д у т в е с т и п р и е м с п е ц и а л и с т ы к а р д и о о н к о л о г и ч е с к о г о ц е н т р а " , - р а с с к а з а л а Ракова.

Она напомнила, что в настоящее время в Москве в пилотном режиме функционирует первый московский кардиоонкологический центр на базе Онкологического центра №1 больницы им. С. С. Юдина.

По словам Раковой, в столице продолжается модернизация стандартов оказания онкологической помощи - вводится цифровизация, разрабатываются медицинские фантомы, симуляторы и образовательные курсы.