В онкоцентрах Москвы откроют кардиоонкологические кабинеты

Во всех центрах онкологической помощи Москвы откроют кардиоонкологические кабинеты
Кабинеты со специалистами в области кардиоонкологии планируется открыть во всех центрах онкологической помощи Москвы. Об этом в интервью ТАСС сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
"Химиотерапия может оказать серьезное воздействие на работу сердца, важно точно оценить риски потенциальных осложнений и минимизировать негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Для каждого пациента с риском кардиологических осложнений определяется индивидуальная тактика лечения. Мы планируем расширить этот проект и запустить на базе всех центров амбулаторной онкопомощи работу специальных кабинетов, где будут вести прием специалисты кардиоонкологического центра", - рассказала Ракова.
Она напомнила, что в настоящее время в Москве в пилотном режиме функционирует первый московский кардиоонкологический центр на базе Онкологического центра №1 больницы им. С. С. Юдина.
По словам Раковой, в столице продолжается модернизация стандартов оказания онкологической помощи - вводится цифровизация, разрабатываются медицинские фантомы, симуляторы и образовательные курсы.
"Наш стандарт онкологической помощи не является застывшей раз и навсегда догмой, это, скорее, механизм непрерывных улучшений в лечении злокачественных новообразований", - подчеркнула заммэра.