Проглотившего флешку школьника спасли врачи

Врачи из подмосковного Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля помогли 16-летнему школьнику, который проглотил флешку. По словам пострадавшего, он выполнял домашнее задание по информатике. Загрузив результаты на флешку, он решил поиграть и стал крутить ее перед лицом, и в процессе случайно проглотил.

Первое время школьник надеялся, что предмет выйдет естественным путем. Но этого не произошло. Тогда семья обратилась за медицинской помощью.

Мальчику провели рентгенографию. Обследование показало, что флешка находится в желудке. Врачи извлекли ее с помощью специальных эндоскопических щипцов, без единого разреза. Пациент в это время находился под наркозом. Процедура заняла всего 15 минут.

Мальчика выписали домой на следующий день. Флешка не успела причинить вред организму и даже сохранила работоспособность. Домашнюю работу успешно приняли в школе, сообщает министерство здравоохранения Московской области.

Врачи напомнили, что если ребенок проглотил инородный предмет, следует сразу обратиться к врачам. Не рекомендуется «извлекать предмет самостоятельно, пытаясь вызвать рвоту.

Ранее стало известно, что молодой британец скончался от застрявшего в горле бумажного полотенца. Он страдал от болезни Пика, при которой появляется навязчивое желание съесть что-то несъедобное. Молодой человек попытался проглотить полотенце и стал задыхаться. Поскольку в тот момент он был один, помощь прибыла слишком поздно. Юношу успели доставить в больницу, но там он скончался.