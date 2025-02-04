Иммунолог раскрыл, что заставляет нас плакать на морозе

Победить проблему зимнего слезотечения, которое обостряется в морозы, может только лечение клетками собственной лимфы, рассказала NEWS.ru врач-иммунолог Надежда Логина. С этой проблемой в холодное время года сталкивается почти каждый третий житель России: она является одним из проявлений так называемой холодовой аллергии, уточнила врач.

Иммунолог назвал причины «морозного плача»
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«В нашей стране существует только один вид лечения холодовой аллергии. Это так называемая аутолимфоцитотерапия введение пациенту собственной лимфы подкожно. Это делается для самостоятельной выработки организмом антител. Все остальные способы, такие как применение сосудосуживающих капель или глазных мазей, первопричину "морозного плача" не уберут», пояснила Логина.

Иммунолог подчеркнула, что данный способ был разработан и запатентован в 1992 году в Российской Федерации и с тех пор успешно проявляет себя в борьбе с аллергиями. Перед лечением необходимо проконсультироваться со специалистом и пройти соответствующие аллергопробы, подчеркнула Логина. Однако для борьбы с избыточным слезотечением в домашних условиях существует несколько способов, чтобы облегчить нахождение на морозе.

«Для начала определите, текут ли у вас слезы только на холоде или постоянно, это поможет отличить холодовую аллергию от других глазных заболеваний. В первую очередь я рекомендую обратиться за консультацией к офтальмологу. Соблюдайте правила гигиены рук и лица, при необходимости делайте два раза в день компрессы с черным или зеленым чаем или воспользуйтесь глазными каплями, имитирующими натуральную слезу. Это увлажнит и успокоит глаза на сухом зимнем воздухе», посоветовала врач.

Ранее врач-аллерголог Наталья Мальцева рассказала о способах борьбы с аллергией на холод. По её словам, этот недуг представляет из себя группу заболеваний, к борьбе с которыми необходимо подходить комплексно. Для лечения некоторых из них могут быть эффективны противоаллергические препараты, а снизить риск нежелательных кожных реакций помогут специальные колд-кремы.