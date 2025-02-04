Иммунолог назвал причины «морозного плача»

Победить проблему зимнего слезотечения, которое обостряется в морозы, может только лечение клетками собственной лимфы, рассказала NEWS.ru врач-иммунолог Надежда Логина. С этой проблемой в холодное время года сталкивается почти каждый третий житель России: она является одним из проявлений так называемой холодовой аллергии, уточнила врач.

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« В н а ш е й с т р а н е с у щ е с т в у е т т о л ь к о о д и н в и д л е ч е н и я х о л о д о в о й а л л е р г и и . Э т о т а к н а з ы в а е м а я а у т о л и м ф о ц и т о т е р а п и я — в в е д е н и е п а ц и е н т у с о б с т в е н н о й л и м ф ы п о д к о ж н о . Э т о д е л а е т с я д л я с а м о с т о я т е л ь н о й в ы р а б о т к и о р г а н и з м о м а н т и т е л . В с е о с т а л ь н ы е с п о с о б ы , т а к и е к а к п р и м е н е н и е с о с у д о с у ж и в а ю щ и х к а п е л ь и л и г л а з н ы х м а з е й , п е р в о п р и ч и н у " м о р о з н о г о п л а ч а " н е у б е р у т » , — п о я с н и л а Л о г и н а .

Иммунолог подчеркнула, что данный способ был разработан и запатентован в 1992 году в Российской Федерации и с тех пор успешно проявляет себя в борьбе с аллергиями. Перед лечением необходимо проконсультироваться со специалистом и пройти соответствующие аллергопробы, подчеркнула Логина. Однако для борьбы с избыточным слезотечением в домашних условиях существует несколько способов, чтобы облегчить нахождение на морозе.

« Д л я н а ч а л а о п р е д е л и т е , т е к у т л и у в а с с л е з ы т о л ь к о н а х о л о д е и л и п о с т о я н н о , э т о п о м о ж е т о т л и ч и т ь х о л о д о в у ю а л л е р г и ю о т д р у г и х г л а з н ы х з а б о л е в а н и й . В п е р в у ю о ч е р е д ь я р е к о м е н д у ю о б р а т и т ь с я з а к о н с у л ь т а ц и е й к о ф т а л ь м о л о г у . С о б л ю д а й т е п р а в и л а г и г и е н ы р у к и л и ц а , п р и н е о б х о д и м о с т и д е л а й т е д в а р а з а в д е н ь к о м п р е с с ы с ч е р н ы м и л и з е л е н ы м ч а е м и л и в о с п о л ь з у й т е с ь г л а з н ы м и к а п л я м и , и м и т и р у ю щ и м и н а т у р а л ь н у ю с л е з у . Э т о у в л а ж н и т и у с п о к о и т г л а з а н а с у х о м з и м н е м в о з д у х е » , — п о с о в е т о в а л а в р а ч .

Ранее врач-аллерголог Наталья Мальцева рассказала о способах борьбы с аллергией на холод. По её словам, этот недуг представляет из себя группу заболеваний, к борьбе с которыми необходимо подходить комплексно. Для лечения некоторых из них могут быть эффективны противоаллергические препараты, а снизить риск нежелательных кожных реакций помогут специальные колд-кремы.