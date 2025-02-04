Сколько зависимых с онкологией готовы бросить курить

От сигарет не готовы отказаться около 20–30% курящих пациентов с онкологическими заболеваниями, сообщил журналистам профессор кафедры онкологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Ариф Аллахвердиев.

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« К у р е н и е м о ж е т с п о с о б с т в о в а т ь р а з в и т и ю о н к о л о г и ч е с к и х з а б о л е в а н и й , н о е с т ь н а у ч н о д о к а з а н н ы е и с с л е д о в а н и я , к о т о р ы е с в и д е т е л ь с т в у ю т о т о м , ч т о д а ж е о т к а з о т к у р е н и я н а м о м е н т у с т а н о в к и д и а г н о з а з л о к а ч е с т в е н н о й о п у х о л и п о з в о л я е т с н и з и т ь о с л о ж н е н и я , с в я з а н н ы е с о с п е ц и а л и з и р о в а н н ы м л е ч е н и е м , а т а к ж е п о з в о л я е т у л у ч ш и т ь о б щ у ю в ы ж и в а е м о с т ь , т о е с т ь п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ж и з н и . Н о д а ж е н е с м о т р я н а в с е э т о , е с т ь 2 0 – 3 0 % л ю д е й , к о т о р ы е н е г о т о в ы о т к а з а т ь с я о т э т о й в р е д н о й п р и в ы ч к и » , – с к а з а л А л л а х в е р д и е в .

Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями отмечается 4 февраля.