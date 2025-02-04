Сколько зависимых с онкологией готовы бросить курить

Около 20–30% курильщиков с онкологией не готовы отказаться от сигарет – эксперт
От сигарет не готовы отказаться около 20–30% курящих пациентов с онкологическими заболеваниями, сообщил журналистам профессор кафедры онкологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Ариф Аллахвердиев.
«Курение может способствовать развитию онкологических заболеваний, но есть научно доказанные исследования, которые свидетельствуют о том, что даже отказ от курения на момент установки диагноза злокачественной опухоли позволяет снизить осложнения, связанные со специализированным лечением, а также позволяет улучшить общую выживаемость, то есть продолжительность жизни. Но даже несмотря на все это, есть 20–30% людей, которые не готовы отказаться от этой вредной привычки», – сказал Аллахвердиев.
Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями отмечается 4 февраля.