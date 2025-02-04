Аналитический центр «АльфаСтрахование» провел опрос, приуроченный к Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями. Эксперты выяснили, в какие мифы о раке верят россияне. Так, например, каждый десятый житель России считает, что онкозаболеванием можно заразиться при контакте с больным человеком.

Подавляющее большинство (97%) участников опроса знают, что такое онкологические заболевания, 29% сталкивались с ними в своем окружении. Есть ряд наиболее популярных заблуждений, в которые верят россияне. Одно из них – каждый десятый думает, что онкозаболевание можно «подхватить» от больного человека при близком контакте. Еще 24% считают, что онкологический диагноз всегда приводит к летальному исходу – что также миф. При этом, 44% имеют представление о современных методах лечения рака, ранней диагностике и случаях выздоровления.

Треть респондентов (37%) ошибочно полагают, что рак связан только с наследственностью, еще 48% верят в миф, что этот диагноз преимущественно встречается у людей старшего возраста (только 14% считают, что онкологические патологии не коррелируют с возрастом).

Говоря о причинах рака, 8% допустили, что провоцировать его может неправильное питание и продукты с вредными добавками, 22% говорят, что на заболеваемость влияет стресс и плохая экологическая обстановка, еще 23% винят гормональные препараты в продуктах, 31% считают причиной вредные привычки, например, курение.

Не понимают, чем вызвана болезнь и можно ли от нее защититься, 18% опрошенных.

Половина респондентов (52%) предполагают, что онкозаболевание – это всегда боль и общее плохое состояние здоровья, что на самом деле не всегда так. 37% знают, что рак может себя никак не проявлять в течение длительного времени.

Уверены, что никогда не заболеют, 57% участников опроса. Каждый пятый (21%) хотя бы единожды сдавал на онкомаркеры. Внимание этому вопросу уделяют 16%, а 13% планируют приобрести страховку или уже имеют ее на случай выявления болезни.

Участие в исследовании приняли 1186 человек.