Врач спас пациента, вставив в мозг двухметровую спираль

Врач из Сургута спас 22-летнего парня с травмой головы, вставив в сосуды мозга двухметровую микроспираль. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Югры.

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« В п е р в ы е в с в о е й п р а к т и к е М а к с и м Б е с с м е р т н ы х ( з а в е д у ю щ и й р е н т г е н о х и р у р г и ч е с к и м о т д е л е н и е м т р а в м б о л ь н и ц ы ) п р и м е н и л у н и к а л ь н у ю к о м б и н а ц и ю э м б о л и з и р у ю щ и х м а т е р и а л о в . С н а ч а л а и з м и к р о с п и р а л и с ф о р м и р о в а л и к а р к а с н о в о й с т е н к и с о с у д а , а з а т е м п р о с т р а н с т в о м е ж д у в и т к а м и з а п о л н и л и ж и д к и м э м б о л и з а т о м , к о т о р ы й з а т в е р д е л , п о д о б н о м о н т а ж н о й п е н е » , — с к а з а н о в с о о б щ е н и и .

Пациент получил сильный удар мячом в голову, играя в футбол. Вскоре у него сместился левый глаз, и обследование выявило разрыв сонной артерии и артериовенозную фистулу (патологическое соединение артерии и вены).

Операция продлилась пять часов, хирург провел реконструкцию левой сонной артерии и восстановил кровоснабжение головного мозга.