У 20-летней жительницы Великобритании несколько раз останавливалось сердце, после того как она выпила популярный энергетик. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Джазмин Гарза оказалась на грани жизни и смерти после того, как во время тренировки в спортзале выпила залпом треть банки энергетического напитка с кофеином.

« П о с л е т р е н и р о в к и я с е л а и п о ч у в с т в о в а л а с е б я с о в с е м н е х о р о ш о . У м е н я к р у ж и л а с ь г о л о в а » , — в с п о м и н а е т д е в у ш к а .

Британка рассказала, что не помнит, что происходило дальше, так как потеряла сознание. Позже врачи и близкие рассказали девушке, что ее сердце останавливалось четыре раза, из-за чего у нее сильно пострадали почки, легкие и само сердце. Медикам пришлось подключить ее к системам искусственного жизнеобеспечения.

Гарза рассказала, что постепенно пошла на поправку, но врачи так и не смогли выяснить точную причину произошедшего. Она считает, что у нее есть скрытая болезнь, которая никогда не давала о себе знать, но под воздействием энергетика проявилась и спровоцировала приступ.

Ранее врач-кардиолог Евгения Еремина предупредила, что энергетики с кофеином опасны при тахикардии. Однако, по ее словам, в небольших объемах кофеин можно пить даже после сердечного приступа.