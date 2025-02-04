Врачи спасли ребенка, получившего ожоги из-за уксусной эссенции

В Башкирии полуторагодовалого ребенка госпитализировали с химическим ожогом. Об этом сообщает Минздрав региона.

© Газета.Ru

Пострадавший попал в больницу после того, как употребил уксусную эссенцию. Медики оценили состояние маленького пациента как крайне тяжелое, ему понадобилась искусственная вентиляция легких.

« У н е г о б ы л и м н о ж е с т в е н н ы е о ж о г и н а л и ц е и т е л е , а т а к ж е п о в р е ж д е н и я с л и з и с т ы х р т а , г о р л а и п и щ е в о д а » , – п о д е л и л и с ь в в е д о м с т в е .

Из-за тяжести состояния врачи приняли решение направить ребенка в другое учреждение на реанимобиле. Там пострадавшему оказали всю необходимую помощь.

До этого в Петербурге ребенок получил ожоги лица после взрыва на детской площадке. Во дворе два подростка решили провести эксперимент с бытовой химией, но в какой-то момент бутылка взорвалась. Случайно оказавшегося рядом ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.