В каких случаях могут отказать в бесплатной медпомощи

Согласно закону, медицинская организация может отказать в бесплатной медицинской помощи только в шести случаях. Об этом во вторник, 4 февраля, напомнила эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

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— П е р в ы й с л у ч а й — у с л у г а н е в х о д и т в п е р е ч е н ь О М С ( о б я з а т е л ь н о г о м е д и ц и н с к о г о с т р а х о в а н и я ) . Н а п р и м е р , к о с м е т о л о г и ч е с к и е и л и э с т е т и ч е с к и е п р о ц е д у р ы , н е с в я з а н н ы е с л е ч е н и е м з а б о л е в а н и й . В т о р о й с л у ч а й — о т с у т с т в и е м е д и ц и н с к и х п о к а з а н и й . Е с л и п а ц и е н т т р е б у е т у с л у г у , н о у н е г о н е т н а п р а в л е н и й , н е о б х о д и м ы х о б с л е д о в а н и й и л и м е д и ц и н с к и х о с н о в а н и й . Т р е т и й с л у ч а й — о б р а щ е н и е в м е д у ч р е ж д е н и е б е з п р и к р е п л е н и я и н а п р а в л е н и я , — о т м е т и л а Д а й н е к о .

Эксперт также пояснила, что отсутствие полиса ОМС не является основанием для отказа в бесплатной медпомощи — его наличие проверяют в базе данных. Однако без регистрации в системе ОМС плановые услуги недоступны.

Кроме того, по словам специалиста, диспансеризация вне графика возможна не для всех: если пациенту до 40 лет и он проходил ее год назад, могут отказать, но профилактический осмотр остается доступным. При необоснованном отказе в бесплатной медпомощи Дайнеко рекомендует подать письменное заявление главврачу или обратиться в страховую компанию — ее номер указан на полисе ОМС, передает «Газета.ru».

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