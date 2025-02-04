Финансист Дайнеко напомнил, в каких случаях могут отказать в бесплатной медпомощи
Согласно закону, медицинская организация может отказать в бесплатной медицинской помощи только в шести случаях. Об этом во вторник, 4 февраля, напомнила эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.
— Первый случай — услуга не входит в перечень ОМС (обязательного медицинского страхования). Например, косметологические или эстетические процедуры, не связанные с лечением заболеваний. Второй случай — отсутствие медицинских показаний. Если пациент требует услугу, но у него нет направлений, необходимых обследований или медицинских оснований. Третий случай — обращение в медучреждение без прикрепления и направления, — отметила Дайнеко.
Эксперт также пояснила, что отсутствие полиса ОМС не является основанием для отказа в бесплатной медпомощи — его наличие проверяют в базе данных. Однако без регистрации в системе ОМС плановые услуги недоступны.
Кроме того, по словам специалиста, диспансеризация вне графика возможна не для всех: если пациенту до 40 лет и он проходил ее год назад, могут отказать, но профилактический осмотр остается доступным. При необоснованном отказе в бесплатной медпомощи Дайнеко рекомендует подать письменное заявление главврачу или обратиться в страховую компанию — ее номер указан на полисе ОМС, передает «Газета.ru».
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