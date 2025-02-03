Эксперт рассказал, каким раком в России болеют чаще всего

В тройку лидеров по поражению злокачественными опухолями входят кожа, легкие и молочные железы. На четвертом, пятом и шестом месте — рак предстательной железы, толстой кишки и желудка. Об этом «Парламентской газете» накануне 4 февраля — Всемирного дня борьбы против рака рассказал генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава России, академик РАН и РАО Андрей Каприн.

По словам эксперта, новообразования возникают в результате сложного взаимодействия множества рисков. Во-первых, основа развития рака — это мутации в ДНК клеток. Во-вторых, влияние окружающей среды и образа жизни. В-третьих, инфекции, к которым относят вирус папилломы человека, Эпштейна-Барр или вирус гепатита B и C.

« К о н е ч н о , и х н а л и ч и е н е о з н а ч а е т р а з в и т и е р а к а , н о с у щ е с т в е н н о п о в ы ш а е т р и с к е г о п о я в л е н и я » , — о т м е т и л К а п р и н .

При этом, по его данным пока создание универсального лекарства от рака, к сожалению, невозможно, поскольку это не одно заболевание, а целый класс патологий, различающихся по генетическим, молекулярным и биологическим особенностям.

Полностью интервью с Андреем Каприным читайте на сайте «Парламентской газеты» позднее.