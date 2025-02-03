В Москве отчитались о количестве нейрохирургических операций

Количество операций нейрохирургического профиля за пять лет выросло почти на треть в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Количество нейрохирургических операций за пять лет выросло почти на треть. Только в 2024 году врачи выполнили около 21 тыс. сложных операций пациентам с патологиями головного и спинного мозга, а также другими заболеваниями нервной системы", - написал Собянин.
Он отметил, что в настоящее время нейрохирургическое вмешательство проводится в 14 столичных больницах. Для этого стационары оборудованы интраоперационными компьютерными и магнитно-резонансными томографами, навигационными станциями, 3D-микроскопами, рентгенологическими установками и другой техникой.
"Повышение доступности и эффективности самых сложных и востребованных направлений медпомощи - результат комплексного подхода к развитию здравоохранения", - подчеркнул мэр.
По словам Собянина, для этого в Москве медучреждения оснащают передовым оборудованием, внедряют современные методы лечения, разрабатывают уникальные методики и непрерывно повышают квалификации врачей.