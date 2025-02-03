В Москве отчитались о количестве нейрохирургических операций

Количество операций нейрохирургического профиля за пять лет выросло почти на треть в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

" К о л и ч е с т в о н е й р о х и р у р г и ч е с к и х о п е р а ц и й з а п я т ь л е т в ы р о с л о п о ч т и н а т р е т ь . Т о л ь к о в 2 0 2 4 г о д у в р а ч и в ы п о л н и л и о к о л о 2 1 т ы с . с л о ж н ы х о п е р а ц и й п а ц и е н т а м с п а т о л о г и я м и г о л о в н о г о и с п и н н о г о м о з г а , а т а к ж е д р у г и м и з а б о л е в а н и я м и н е р в н о й с и с т е м ы " , - н а п и с а л С о б я н и н .

Он отметил, что в настоящее время нейрохирургическое вмешательство проводится в 14 столичных больницах. Для этого стационары оборудованы интраоперационными компьютерными и магнитно-резонансными томографами, навигационными станциями, 3D-микроскопами, рентгенологическими установками и другой техникой.

" П о в ы ш е н и е д о с т у п н о с т и и э ф ф е к т и в н о с т и с а м ы х с л о ж н ы х и в о с т р е б о в а н н ы х н а п р а в л е н и й м е д п о м о щ и - р е з у л ь т а т к о м п л е к с н о г о п о д х о д а к р а з в и т и ю з д р а в о о х р а н е н и я " , - п о д ч е р к н у л м э р .

По словам Собянина, для этого в Москве медучреждения оснащают передовым оборудованием, внедряют современные методы лечения, разрабатывают уникальные методики и непрерывно повышают квалификации врачей.