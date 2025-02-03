Хирурги спасли девочку с единственным желудочком сердца

Хирурги НИИ им. Мешалкина в Новосибирске провели сложную операцию 11-летней Самине из Приморского края. Девочка родилась с одним желудочком сердца. Ей, как и другим пациентам с этой патологией, провели операцию Фонтена. Однако у ребенка возникла другая проблема – в тонком кишечнике началась утечка лимфы, организм стремительно терял свой главный строительный материал — белок.

— О с т а в а л с я е д и н с т в е н н ы й м е т о д п о м о щ и , к о т о р ы й в Р о с с и и д о с и х п о р н е п р и м е н я л с я у к а р д и о х и р у р г и ч е с к и х п а ц и е н т о в , — э м б о л и з а ц и я ( з а к л е и в а н и е ) л и м ф а т и ч е с к и х с о с у д о в н е п о с р е д с т в е н н о в т о н к о м к и ш е ч н и к е , — р а с с к а з а л и с п е ц и а л и с т ы к л и н и к и М е ш а л к и н а н а с в о е м с а й т е .

В России такие операции не проводились, поэтому новосибирские врачи обратились за консультацией к коллегам из Белоруссии, которые уже освоили эту, изначально американскую, методику.

Операцию сделали эндоскопическим методом. Спустя четыре месяца показатели белка в анализах нормализовались. Сейчас Самина готовится к выписке.

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