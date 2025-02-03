Новосибирские хирурги спасли девочку с единственным желудочком сердца
Хирурги НИИ им. Мешалкина в Новосибирске провели сложную операцию 11-летней Самине из Приморского края. Девочка родилась с одним желудочком сердца. Ей, как и другим пациентам с этой патологией, провели операцию Фонтена. Однако у ребенка возникла другая проблема – в тонком кишечнике началась утечка лимфы, организм стремительно терял свой главный строительный материал — белок.
— Оставался единственный метод помощи, который в России до сих пор не применялся у кардиохирургических пациентов, — эмболизация (заклеивание) лимфатических сосудов непосредственно в тонком кишечнике, — рассказали специалисты клиники Мешалкина на своем сайте.
В России такие операции не проводились, поэтому новосибирские врачи обратились за консультацией к коллегам из Белоруссии, которые уже освоили эту, изначально американскую, методику.
Операцию сделали эндоскопическим методом. Спустя четыре месяца показатели белка в анализах нормализовались. Сейчас Самина готовится к выписке.
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